《國金與投資－曾廣標》市民大眾的經濟觀

《國金與投資》美國牛市周三（２２日）進入第３４５３日，成為歷史上最長的牛市，特朗

普一向把股市的優績歸功於他本人；然而，這卻不是他的幸運日，其前私人律師科恩招認，曾在

大選期間代特朗普安排給予兩位婚外情女士掩口費；據說，還準備爆出特朗普「通俄」的「證據

」。而特朗普的前競選經理馬納福特被裁定八項詐騙罪名成立。



＊美民重視特朗普醜聞嗎？＊



對於兩人的情況，特朗普忙於寫推文解畫，他為馬納福特辯護，指是政敵的「獵巫行為」，

但他卻與科恩劃清界線，指後者想開脫自保，是靠不住的私人律師。



美國傳媒很注重總統的私德，但市民大眾是否這樣？從過去克林頓通姦被彈劾的情況來看，

這似乎不是重大問題，而事實上，想成功彈劾總統，要獲得兩院的絕大多數支持。因此，除非證

實特朗普早就被普京收買，否則要在中途推翻他並不容易。但無論如何，１１月的中期選舉已變

得更加重要。



＊民眾關注生活情況有否改善＊



對於經濟是否良佳，分析師會注重ＧＤＰ的變化，但數字上經濟增長的高低，卻不一定反映

民眾的情況，人們更加著重就業情況，工資高低，衣食住行的價格升幅，本地貨幣匯價的高低，

以至股票的漲跌。這些「綜合經濟因素」往往決定了民眾對政府和總統的滿意程度。



早在上世紀８０年代，列根在競選總統時有一句名言，Ａｒｅ Ｙｏｕ Ｂｅｔｔｅｒ

Ｏｆｆ Ｎｏｗ Ｔｈａｎ Ｙｏｕ Ｗｅｒｅ Ｆｏｕｒ Ｙｅａｒｓ Ａｇｏ？「你現時的

生活情況較四年前好了嗎？」人們若是感到差了，便會想改朝換代，若感到好了，便會支持當政

者連任。於是，列根在８０年把卡特趕了下台，而在８４年能夠成功連任。



在克林頓競選總統時，他也有一句名言，Ｓｔｕｐｉｄ， Ｉｔ’ｓ Ｔｈｅ

Ｅｃｏｎｏｍｙ。「笨蛋，當然是由由經濟決定。」結果，老布殊雖然在第一次海灣戰爭大勝，

但美國經濟情況在大選前滑落，在９２年意外敗給克林頓。而由於克林頓任內改善經濟；因此，

亦能在９６年成功連任。



＊「美國優先」說出了美民不滿＊



奧巴馬任內克服了金融海嘯，然而，受益的主要是金融界ＷＡＬＬ ＳＴＲＥＥＴ而不是市

民大眾ＭＡＩＮ ＳＴＲＥＥＴ。因此，當特朗普提出「美國優先」等民粹主義口號下，竟然成

功爭取到低下層藍領白人的支持，在１６年擊敗希拉莉成為美國總統。在任內首兩年，他大幅減

稅，令企業盈利增加，打工仔女亦能受惠，美國股市屢創新高，他還發動貿易戰爭，謂要把更多

職位搶回美國。



＊特朗普盼粉絲續控兩院＊



特朗普已部署在２０年競選連任，但在１８年中期選舉前，他也力謀改變共和黨的主流派，

推許更多粉絲參選議會，而他在拉票時，也是不斷吹噓在他領導下，美國經濟增長加速，失業率

大跌，股市上升。各階層民眾生活改善了等等。因此，雖然在美國精英階層和國際社會眼中，特

朗普是一個民粹極端分子，但他在美國的聲望，以任職兩年的總統來說，卻保持於一個不低的水

平。



＊貿易戰自損對選戰不利＊



不過，貿易戰亦影響了其死忠粉絲之一的農民的生計；因此，他有可能在１１月投票之前，

爭取一個有利於農民的妥協。



對一般人來說，美元強勢代表著美國的興旺，美國人到外國旅遊便體會到這點；不過，特朗

普也明白到，在貿易戰之際若果聯儲局加速加息，則有可能會導致市場劇變，影響到民眾對經濟

的觀感。於是，他近期又罵鮑威爾和聯儲局，要喝停加息。特朗普雖然知道這是無可能的事，但

高調發聲，等於已將責任推在聯儲局身上。



＊港元跟美元升值利與弊＊



市民大眾不大理會貨幣升值會影響產品的競爭能力，反之，若貨幣出現較顯著的貶值，則大

多會怨聲載道，這是舉世的真理。例如，當人民幣強勢時，港人會怨恨為何要和弱勢美元掛勾，

影響購買力，及帶來進口通脹，出外旅遊時要省點用；反之，當近期港元隨美元升值時，市民的

購買能力顯著增加，懶理內地旅客會否減少來港消費影響香港的經濟增長。



然而，香港的經濟與美國有別，但匯價的高低卻是被動的跟隨，在港上市的公司很多是以人

民幣結算，會影響以港元計算的利潤，對股價不利。而港元高企亦會令外來人減少在港置業，而

隨著香港勢必跟隨美國加息之際，香港超貴的樓市也初見調整的跡象了。

《資深評論員 曾廣標》

