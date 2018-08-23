《行內行外－梁崇讓》現代「韓信點兵」的一哥

《行內行外》去年年底，當新經濟股「獨角獸」備受市場關注，全城鬧得沸沸揚揚，政府官

員也站出來為港交所（００３８８）鳴鑼開路，公開支持國內新經濟企業來港上市，當時本工會

和筆者已力排眾議，不斷提醒有關當局和投資者要小心行事，不要被畫中的美景充昏了頭腦。很

可惜，有關當局總是當局者迷，比小投資者更失控，令筆者想起當年特區官員大喊「港股直通車

開通，香港想窮都難」的景況重現眼前，令信官員者「失救」。



＊盲目跟風信者失救＊



今時今日，新官員接班了，口號也改為「新經濟股湧港，想窮都難」，只是市場永遠都是新

瓶舊酒，換湯不換藥，最終的結果沒有改變，當年坐直通車的，去年追捧新經濟股的投資者同樣

難逃厄運。大家可參閱這兩周財經傳媒的新聞，大多再以新經濟股為話題，當然這次的論點已不

再是吹捧新經濟股是潮流趨勢，而是擔憂市場出現新經濟股泡沫，有關當局也開始提醒投資者應

注意新經濟股帶來的風險。估不到短短的幾個月內，市場形勢和言論有１８０度的轉變。



回想今年年初，很多人都為「同股不同權」和無盈利的生物科技企業搖旗納喊，現時小米集

團（０１８１０）、歌禮製藥（０１６７２）和百濟神州（０６１６０）等企業已上市個多月，

其股價的走勢和表現，已表達了市場投資者的看法，以往熱情的支持者現今鴉雀無聲，甚至轉軚

沽出，真是此一時彼一時。最無辜的還是那些盲目跟風的投資者，再次出現「信者失救」的慘況

，從美夢中驚醒，發現理想和現實是多麼殘酷啊！



＊新五劍客殊途同歸＊



在港交所的立場，來港申請上市的企業有如「韓信點兵，多多益善」，質素和估值如何，想

是各安天命吧！以往企業申請上市，在定價和集資額方面總有些根據，衡量在資產淨值、市值、

盈利、估值、市帳率、ＥＢＩＴＡ和市盈率等等作為分析工具和準則，同時會和同業作比較。但

現時這類被稱為新經濟股，大部分都稱為「獨角獸」，真是無從比較和估量，尤其無盈利的生物

科技公司，更是無法估值。回顧去年９月眾安在線（０６０６０）成功上市，拉開了新經濟股「

戰幔」的序幕，繼之閱文集團（００７７２）、雷蛇（０１３３７）、易鑫集團

（０２８５８），最後平安好醫生（０１８３３）上市，被稱為《新經濟五劍客》，只可惜五劍

客時至今日，殊途同歸，全被打至遍體鱗傷，甚至跌低於上市價。除了閱文集團有盈利外；其餘

《四劍客》業績都見紅，個別更慘不忍睹，股價下跌的幅度，更猶如爆煲的細價股，怎不叫人心

寒！



＊高市盈率加劇跌勢＊



至於近期上市的小米、歌禮和百濟表現又如何？也不須我多費筆墨，大家有目共睹。這些新

經濟股的總市值，如從高位計算，跌至今日，共被蒸發了多少？股民損失多少？恕筆者不敢算，

也不懂算，只因每天股價和市值仍在下跌之中，算不清啊！回首２００８年金融海嘯，重災區的

金融股匯控（００００５）和中國人壽（０２６２８）等，經歷了１０年，雖然業績不俗兼有盈

利，但股價還無法重見２００７年的高位，至今仍相距甚遠。目前這些所謂新經濟股，有些只有

新經濟概念，而沒有真正資產和實體經濟的支持，市況一旦逆轉，在高市盈率或無盈利的隱憂下

，股價跌幅自然更大，大有可能產生骨牌效應，資金也會急速逃離新經濟股，到時這類股票想再

集資就困難多了。



種種關連的負面因素，必令這類股票股價易跌難升，就算日後這類股票重現轉機，相信真不

知有多少股民已葬身股海之中。投資者要選中可翻身的股票並不容易，現還期望這類公司股價的

走勢不要像思捷環球（００３３０）的翻版！這又令筆者想起當年港交所推出備兌認股證產品，

它令散戶投資者造成龐大的損失，真擔心歷史又再重演。



＊新經濟股陸續有來＊



後記：雖然新經濟股已成為近期市場爭論的熱話，但無阻新經濟股繼續來港上市，只是在集

資額上應會縮減而已。市傳內地比特幣挖礦機生產商Ｃａｎａａｎ Ｉｎｃ﹒（嘉楠）及億邦通

信已分別於５月及６月申請上市，傳各籌１０億美元。而內地礦機商「一哥」比特大陸

（Ｂｉｔｍａｉｎ）擬來港上市籌最多３０億美元（約２３４億港元），並完成上市前

（Ｐｒｅ－ＩＰＯ）融資，規模較早前傳聞的１８０億美元大幅縮減逾８成。據統計，比特大陸

佔全球挖礦機市場約７５％，若這三大企業都能如期上市，香港將成為比特幣挖礦機之都。



而無盈利生物科技企業也會繼續來港申請上市，市傳內地治療糖尿病口服藥物研發公司華領

醫藥已經通過了港交所上市聆訊；另內地原創新樂研發公司亞盛醫藥、生物醫藥公司邁博藥業和

中國藥品研製企業天境生物科技也計劃來港申請上市。除了華領醫藥、亞盛醫藥、邁博藥業和天

境生物科技外，估計這類企業也會陸續有來，這些企業質素如何？盈利前景如何？散戶確難估計

，至於到時市場的資金流向，相信更難預料了。



不過，無論市況如何，只要港交所繼續「韓信點兵」，相信重奪全球集資額一哥的地位指日

可待了！《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》

＊ 工會網址：ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｈｋｓｆｅ﹒ｏｒｇ

