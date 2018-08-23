  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/08/2018 09:30

《談國論企－黎偉成》原油加工天然氣增產啟示良佳

　　《談國論企》中國的以原油加工及天然氣生產於２０１８年７月份保持快速生產，原油產量
降幅亦收窄，顯然預示能源需求於未來的一段時間不弱，連同電力生產因工業用電需求旺盛而基
本繼續保持較快增長，配合煤炭的進口同期大幅增加，我重申：此為「肯定對由特朗普主動掀起
的美國對華貿易戰的一個十分重大的間接的強大回應」。
　
＊原油生產跌幅收窄亦顯能源需求旺盛＊
　
　　來自中國國家統計局的《２０１８年７月份能源供給形勢總體平穩》報告，中國的原油、天
然氣的生產，和電、煤保持相對良好的增長態勢，暫時未有受到美國對華貿戰的明顯影響或衝擊
，意味中國的實體經濟現下尚可以穩中求進的發展：
　　即使是重點之（一）原油生產，於２０１８年７月份所達１５８５萬噸，同比減少２﹒６％
，和環比亦減０﹒３個百分點，使１－７月份累計１﹒０９９５億噸的減幅提升至２﹒１％，但
此況已較２０１７年同期的情況要好一點，因上年７月所產１６２４萬噸同比要大幅下降
７﹒９％和１－７月份亦跌４﹒８％。
　　需要強烈指出者，乃原油持續減產，並非市場需求減弱，反而有加快增長傾向，特別是（二
）原油進口增速由上年之負轉正，即於２０１８年７月份的進口３，６０２萬噸出現同比增長３
﹒７％，當然較６月份３，４３５萬噸所減４﹒９％的情況有改善，亦使１－７月份累計２﹒６
０８億噸的同比仍增５﹒６％，是為倫敦布蘭特現貨離岸每桶價格７４﹒９９美元比６月末下跌
２﹒４５美元之所致，卻比２０１７年同期的５２美元要高得多，亦為進口的增幅不及上年之普

　　尤其是（三）原油加工量更是快速增長，就正正印證我所言市場需求強烈之說不虛，此之於
２０１８年７月份達５０７５萬噸的同比增長１１﹒６％，比對上一個月即６月份所增的８％多
增３﹒６個百分點，相對於２０１７年７月份４５４９﹒７萬噸僅增０﹒４％的情況，當然有明
顯的提升。
　
＊能源需求強反映經濟抗美方貿戰力不弱＊
　
　　再看（四）天然氣，（Ｉ）產量，於２０１８年７月份達１３０億立方米的同比增長
１０﹒９％，比６月份之數出現環比大增４﹒８個百分點，使１－７月份９０５億立方米的漲幅
亦提升至５﹒５％，其中７月份的均產量４﹒２億立方米環比亦增６﹒１％。
　　和（ＩＩ）進口天然氣於２０１８年７月份達７３８億立方米的同比增長２８﹒３％，即使
環比少增３個百分點，但１－７月份累計４，９４３億立方米的增幅仍高達３４﹒３％。
　　由是可見，中國的原油生產及加工、天然氣的產量以至進口，於２０１８年前７個月都有不
同程度的改進，甚至提升，反映出石油、石化企業對能源的未來需求有強烈的信心，即經濟又未
必如境內、外坊間所言之「差「。《資深財經評論員　黎偉成》
（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
中國故事23/08/2018
港產中大博士北上創業 開發機械人管家
生財有道23/08/2018
人民幣唔弊？專家教你「追、揸、沽」
國際動態23/08/2018
英格蘭擬禁售 半歲以下貓狗
FOCUS22/08/2018
【FOCUS】侵侵後院起火 法律風暴引彈劾疑雲？
生財有道22/08/2018
【貿易開戰】券商：貿易談判雙方企硬 11月中期選舉前難有突破
中國故事22/08/2018
【上海特寫】聯合辦公「氪空間」上海推旗艦社區及「自由座」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】Natur-a有機天然無添加豆奶

DIVA x HoPE 賞你 比利時100%有機香薰油套裝

【etnet Bonus賞你】PopWalk X emoji™ Summer Adventure 暑期大歷險 - emoji™鬼馬表情沙灘巾

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN