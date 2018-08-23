《談國論企－黎偉成》原油加工天然氣增產啟示良佳

《談國論企》中國的以原油加工及天然氣生產於２０１８年７月份保持快速生產，原油產量

降幅亦收窄，顯然預示能源需求於未來的一段時間不弱，連同電力生產因工業用電需求旺盛而基

本繼續保持較快增長，配合煤炭的進口同期大幅增加，我重申：此為「肯定對由特朗普主動掀起

的美國對華貿易戰的一個十分重大的間接的強大回應」。



＊原油生產跌幅收窄亦顯能源需求旺盛＊



來自中國國家統計局的《２０１８年７月份能源供給形勢總體平穩》報告，中國的原油、天

然氣的生產，和電、煤保持相對良好的增長態勢，暫時未有受到美國對華貿戰的明顯影響或衝擊

，意味中國的實體經濟現下尚可以穩中求進的發展：

即使是重點之（一）原油生產，於２０１８年７月份所達１５８５萬噸，同比減少２﹒６％

，和環比亦減０﹒３個百分點，使１－７月份累計１﹒０９９５億噸的減幅提升至２﹒１％，但

此況已較２０１７年同期的情況要好一點，因上年７月所產１６２４萬噸同比要大幅下降

７﹒９％和１－７月份亦跌４﹒８％。

需要強烈指出者，乃原油持續減產，並非市場需求減弱，反而有加快增長傾向，特別是（二

）原油進口增速由上年之負轉正，即於２０１８年７月份的進口３，６０２萬噸出現同比增長３

﹒７％，當然較６月份３，４３５萬噸所減４﹒９％的情況有改善，亦使１－７月份累計２﹒６

０８億噸的同比仍增５﹒６％，是為倫敦布蘭特現貨離岸每桶價格７４﹒９９美元比６月末下跌

２﹒４５美元之所致，卻比２０１７年同期的５２美元要高得多，亦為進口的增幅不及上年之普

。

尤其是（三）原油加工量更是快速增長，就正正印證我所言市場需求強烈之說不虛，此之於

２０１８年７月份達５０７５萬噸的同比增長１１﹒６％，比對上一個月即６月份所增的８％多

增３﹒６個百分點，相對於２０１７年７月份４５４９﹒７萬噸僅增０﹒４％的情況，當然有明

顯的提升。



＊能源需求強反映經濟抗美方貿戰力不弱＊



再看（四）天然氣，（Ｉ）產量，於２０１８年７月份達１３０億立方米的同比增長

１０﹒９％，比６月份之數出現環比大增４﹒８個百分點，使１－７月份９０５億立方米的漲幅

亦提升至５﹒５％，其中７月份的均產量４﹒２億立方米環比亦增６﹒１％。

和（ＩＩ）進口天然氣於２０１８年７月份達７３８億立方米的同比增長２８﹒３％，即使

環比少增３個百分點，但１－７月份累計４，９４３億立方米的增幅仍高達３４﹒３％。

由是可見，中國的原油生產及加工、天然氣的產量以至進口，於２０１８年前７個月都有不

同程度的改進，甚至提升，反映出石油、石化企業對能源的未來需求有強烈的信心，即經濟又未

必如境內、外坊間所言之「差「。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

