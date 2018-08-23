《投資領域－譚家駿》亞洲經濟穩健，優質債券調整可買

《投資領域》由於美國向土耳其實施制裁，再加上中美貿易爭端未解，所以近日環球投資市

場仍然十分波動。不過，亞洲經濟增長繼續保持平穩，優質債券在調整後更見吸引力，因此可成

為長期買入對象。



＊貿戰影響暫好差參半＊



目前市場對中美貿易戰持續加劇的實際影響仍難以確定，但貿易戰在歷史上其實並非新事，

如以過去為參考，可以知道不會有贏家。因此相信中美會以史為鑑，盡可能不會將形勢推向難以

收復的地步。到目前為止，中美糾紛對不同亞洲經濟體的影響好壞參半，整體仍屬可控制。此外

，貿易狀況是否轉到極壞，很視乎環球需求狀況，而現時需求仍然強勁，暫時見不到會被貿戰拖

跨。不過，貿易糾紛若拖得太長時間，勢必打擊投資情緒，金融環境或會收緊及消費會出現延後

，並使經濟增長減速，所以需密切關注發展。



＊中國振經濟撐地區表現＊



幸好中國官方已表明，要保持經濟平穩健康發展，堅持實施積極的財政政策和穩健的貨幣政

策，貨幣供給保持流動性合理充裕。此外，基建的投資力度亦會加強，支持經濟發展。至於匯率

方面，我們認為不會成為兩國報復工具，中方會希望人民幣匯價保持穩定，以提供較正面的環境

加快金融改革及金融市場開放，況且人民幣匯價顯著下跌，也會令資金外流加劇。中國採取政策

穩住經濟表現，相信會對亞洲經濟能起支撐作用。



＊低生產成本國或受惠＊



倘若未來若中美貿戰再升級，台灣、新加坡及南韓等外向型經濟較強的國家恐怕會受到較大

波及。南韓企劃財政部發布在８月發布的《最近經濟動向》指出，出口推動經濟復甦勢頭持續，

但生產投資大幅調整、中美貿易矛盾深化等外在不確定因素增多。另外，由於關稅調升，生產商

或會將生產基地從中國遷出，所以擁有人口結構及低製造成本優勢的越南、印尼及菲律賓較有機

會得益。



＊印尼經濟保持正面＊



提到印尼，該國前景預期維持樂觀。印尼２０１８年第二季經濟增長達５﹒２７％，好過市

場預期，而且亦為四年半來最快增速。此外，第二季出口及固定資產投資分別同比上升７﹒７％

及５﹒９％，而對經濟增長貢獻率超過一半的居民消費增長達５﹒１％。經濟數據強勁意味增長

勢頭得以保持。事實上，國際評級機構穆迪早前就將印尼長期債務信貸評級調升。評級獲上升主

要是因為政府可信度上升及在有效政策框架支持下能維持宏觀經濟更為穩定。此外，再加上累積

的財政儲備、穩健財政及貨幣政策加強了印尼抵禦衝擊的能力。

整體來看，雖然亞洲短期走勢趨於波動，但長線增長勢頭良好，所以在回調後，亞洲優質債

券吸引力更大，投資者可伺機買入並長期持有。《首域投資（香港）分銷業務董事 譚家駿》

