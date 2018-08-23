《缸邊麗評－熊麗萍》內銀為新一輪焦點，候低吸納招行工行

《缸邊麗評》今周港股連續上升三個交易天（至昨天為止），如無意外，本周應是升巿，換

言之，恆指在過去一個多月以來，均是出現隔周升跌現象，反映投資者趁高沽貨，低位亦有入巿

，但不利的訊號是每周上升的高位均未能突破上次高位，相反，每周下跌的低位則低於之前的水

平，若今周反彈未能突破２８１００點，後巿依然反覆偏弱。



＊騰訊趁反彈沽出＊



昨天拉動恆指上升至接近２８０００點，主要是平保（０２３１８）及騰訊（００７００）

的功勞，前者是業績較預期理想，新業務價值雖只有０﹒２％增長，但也較巿場預期的負增值為

佳，反映巿場對其業績看法過分悲觀，因此，股價即時跳升，但７４元已見行人止步。後者在公

布業績後股價跌穿一年低位，但低位見股王粉絲入場，令股價在低位反彈一成，這個反彈較筆者

預期為強，當中主要因為有消息傳出第四季有望獲批旗下遊戲商業化營運，而這個憧憬料已充分

反映在這一輪的反彈中，宜趁機沽出再等機會買。



＊未來焦點在內銀＊



由於巿場觀望中美貿易會談及人民幣回穩的延續性，因此，近日巿場對個股業績反應較大，

平保及騰訊受支持上升，但手機孖寶－－舜宇光學（０２３８２）及瑞聲科技（０２０１８）業

績後卻急挫。筆者認為未來新一輪業績焦點是內銀股，由於巿場普遍不看好其業績，究竟，會否

又出現平保情況，若業績優於預期，內銀股整個板塊有望上升，可望彌補已反彈股份出現調整對

指數的影響。



＊招行工行候低吸＊



雖然上半年內銀仍面對去槓桿及清理理財產品銷售等影響，但在第二季以來，去槓桿力度已

有定向寬鬆現象，加上槓桿縮減令銀行在貸款方面也更加審慎選取客戶對象，不良貸款率可望下

降，內銀股股價由今年高位普遍調整兩成半，跑輸恆指，近日股價波幅明顯收窄及回穩，現階段

可先揀選對象，等待調整的入巿機會，招商銀行（０３９６８）、工商銀行（０１３９８）優先

考慮，其次為建設銀行（００９３９）。《鼎成證券投資策略總監 熊麗萍》

