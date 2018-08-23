《投資心得－潘鐵珊》中鐵（３９０）第二季新簽合同數據續好表現

《投資心得》中國中鐵（００３９０）主要從事重型基建建設、勘察設計與諮詢、零件製造

，以及其他包括房地產、礦產資源開發和綜合金融服務等。集團於今年第二季度業績表現不俗，

其中今年４月至６月基建建設的新簽合同數量有１２３０個，新簽合同額為２５６９﹒１億元人

民幣，跟去年同期比增９﹒１％；而其中鐵路方面的新簽合同額為３５９﹒３億元人民幣，跟去

年同期比增１０﹒４％，甚為理想。集團在投資項目上增多，而且其基建項目毛利率較高，固然

是重要因素；而另一方面，市政板塊收入的毛利率亦比較高，所以其佔比提升令此板塊整體收入

得以提升。



＊可考慮於現價買入，上望７﹒５元＊



隨了基建建設外，集團亦與不同地區政府合作，包括於四月份時與銀川市人民政府簽署《戰

略合作框架協議》，雙方將在園區基礎設施建設、水環境治理、棚戶區改造、市政工程、軌道交

通等領域開展多方面而深層次的戰略合作。合作模式多樣化，包括ＰＰＰ、股權投資、ＥＰＣ等

，資金將有５００億元人民幣以上用於銀川市經濟社會建設。通過日後更多類似的合作，期望中

國中鐵能有效深化其國內業務。

至於其他業務方面，集團亦不斷積極開拓不同種類，其中物資貿易業務及礦產資源業務表現

較好。物資貿易業務實現收入３２２﹒９億元人民幣，同比增長２８﹒１％，毛利率為

８﹒１％，較上年同期上升３﹒９個百分點；礦產資源業務實現收入４２﹒７８億元人民幣，同

比增長６１﹒７％，毛利率為４４﹒４％，較上年同期增加２６﹒６個百分點。透過實際多元化

戰略，能有效分散集團業務過於單一的風險，有效發揮其在基礎設施建設方面的優勢，有利集團

的長遠發展。可考慮於現價買入，上望７﹒５元，跌穿５﹒８５元止蝕。

《天宸康合資產管理投資總監 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，筆者客戶持有相關股份）（

本欄逢周四刊出）

