《Ｂｅｎ哥思路－鄺民彬》勿高期望貿易談判，港股２０天線見阻力

《Ｂｅｎ哥思路》受惠中美貿易關係有望出現轉機，加上人民幣匯價回穩以及市傳中央積極

維穩股市帶動，港股經過上周跌逾１０００點後終見反彈。由中國商務部副部長兼國際貿易談判

副代表王受文與美國財政部副部長馬爾帕斯領銜的中美第四輪貿易談判周三起於華盛頓舉行，為

雙方改善關係帶來一些曙光。然而，中美雙方目前分岐頗大，加上今次談判只屬中等級別會談，

投資者暫時不宜寄以過高期望。短期而言，市場焦點或集中於美國是否於９月初落實向２０００

億美元的中國商品徵收關稅。

稍早爆發金融危機的土耳其近日獲除卡塔爾承諾投資１５０億美元及德國支持。不過，美國

威脅加碼制裁，加上土耳其外債沉重，並同時錄得一定規模的財赤和貿赤，在當地貨幣繼續疲弱

，以及財務數據較差下，料資金仍有較大機會出現外流，該國最困難的時間應仍未過去。

目前土耳其金融危機的主要直接影響是其４５００億美元外債，而西班牙，法國及意大利等

歐洲國家受影響較多。然而，根據ＢＩＳ的數據，上述３國貸款予土耳其１４００億美元，尚算

可控範圍。至於間接影響方面，由於土耳其及阿根廷貨幣匯價大幅下跌（年初至今下跌近４０％

），受資金流出新興市場影響，推高美元匯價，形成負面循環效應。



＊關注土耳其危機波及效應＊



與此同時，ＭＳＣＩ新興市場指數亦錄得明顯跌幅，除一度再創年內新低外，亦較年初高位

回落近２０％，為另一熊市指標。無可否認，不少新興國家的外匯儲備大幅上升，令其抵禦資金

流失衝擊的能力上升。然而，由於美元以及歐元已經持續低息近１０年，不少新興國家債務亦同

步大幅上升。市場焦點將注視土耳其金融危機會否波及其他財務指標較遜色的新興大國，包括南

非、巴西、印尼，以及印度等。

土耳其危機，不但令新興市場震盪，環球金融市場也受到影響。事實上，美匯指數升至今年

以來的高位，反映資金流入美元區，並為美股帶來支持。雖然美股估值較高，或跟隨環球金融市

場弱勢略作出調整。然而，美國受土耳其或新興國家的影響有限，預期短期美股仍相對強勢。



＊港科技股估值或將續受壓＊



受新興市場走資影響，近期港匯亦再跌至７﹒８５的弱方水平，需要金管局入市支持，為近

３個月以來再次入市承接港元沽盤。未來資金將進一步流走的預期之下，將令港元利率有上調壓

力。由於香港銀行業貸款過去１０年增加２倍，加上維持低息多年，利率上調，或影響資產價格

或質素，投資者需注視。

雖然近日中美貿易關係看似出現轉機，不過，特朗普在接受採訪時指中國和歐洲正在操縱各

自的匯率，同時又指與中國的貿易爭端沒有結束的時間表。近日因投資氣氛改善推高大市，惟貿

易戰及人民幣弱勢等基本面仍未出現根本性改變，加上市場繼續注視貿易談判進展及土耳其和新

興市場情況等，料港股短線再上升空間於２０天線將見阻力。

板塊方面，近期科網股持續波動，舜宇（０２３８３）受收入增長放緩，毛利率下跌等因素

影響，而股王騰訊（００７００）績後盈利預測亦被下調，拖累科網股板塊表現。而其他過去

１２個月上市的科網新股，更因招股溢價普遍偏高，不少均跌破招股價，明顯下滑。雖然近日行

業跟隨大市反彈，不過由於行業盈利能力下行壓力大，若市況再轉弱，此等科技股料估值將繼續

受壓。《凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬》



鄺民彬為證監會持牌人從事受規管活動，隸屬凱基證券集團〈有關牌照詳情，請閱以下連結：

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