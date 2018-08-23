《思前想後－郭思治》港股重上穩守５０天線，才擺脫中期尋底弱態

《思前想後》８月份已近尾聲，直到目前一刻止計，大市之形態仍暫屬先高而後低，恆指是

由１日之高位２８７７２點跌至１６日之低位２６８７１點，即月內之波幅已有達１９０１點，

以單月計此幅度該已可滿足月內之所需，故只要無利淡消息或事件出現，大市該可漸趨喘定及作

少許反彈。但從技術上看，恆指必需先成功重越１０天線（約２７７４２點）並穩守其上超過兩

個交易天，方算真正的初步喘定，其時只要買盤態度稍積極，恆指該可伺機再上試２０天線（約

２８０２４點）及５０天線（約２８５４８點）。嚴格而言恆指必需成功重越５０天線並穩守其

上超過兩個交易日，技術上方算真正的回穩，而大市其時亦該擺脫中期續尋底之弱態。



＊倘反彈跌幅三分一，可望２９０７５＊



大市今年至今仍暫屬先高而後低之形態，恆指由１月２９日之高位３３４８４點反覆跌至

８月１６日之低位２６８７１點，即在６個半月內，大市共回調達６６１３點，以一個中期調整

市而言，不論回調之周期及幅度，技術上該已可滿足調整市之所需矣，故剩下之問題只是大市在

回穩之餘能否有較似樣之反彈，如大市之不明因素能消除，該有若干幅度之反彈，假加恆指能回

升跌幅６６１３點之三分一，則自８月１６日之低位、２６８７１點開始之反彈，目標該可上望

２９０７５點；如大市能反彈跌幅６６１３點之二分一，則中期反彈目標更可進一步上望

３０１７７點。當然，如一切順利，上述之反彈目標該在今年第四季才能見到。



＊騰訊平保建行工行輕微突破周內高位＊



目前市場之避險情緒仍高企，但從近幾天之市勢看情況似已有所改善，至少多隻弱勢升等之

表現已漸趨穩定，如騰訊（００７００），其股價已自３１９元續步回升至３５９元；平保

（０２３１８）股價亦由６７﹒１５元續回升至７３﹒７５元；建行（００９３９）由６﹒６６

元續步升至６﹒９２元；工行（０１３９８）由５﹒５０元續步升至５﹒７４元。值得一提的是

，上述多隻主要恆指成分股之股價，均已輕微突破周內高位，形態除有利於漸擺脫早前之弱態外

，更重要的是技術上確可拉動恆指作續步推升，只要保持此形勢不變，絕對有利於９月大市之表

現，亦可望為第四季追一步推升作鋪路。



＊資金新一輪部署，看好大市下季表現＊



中美之貿易糾紛已進入談判階段，本欄前文已述，自事件發生後，首個階段是美國出招，中

國還擊至第二個階段便是進入談判中，問題只是美國要多少，而中國能付多少而已，到第三個階

段，值得關注的是龐大之流動性會如何反應，照常理推算資金該會有新一輪之部署，故筆者看好

港股在第四季大市之表現。《民眾證券董事總經理 郭思治》（本欄逢周四刊出）

