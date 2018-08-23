《股林淘金－林家亨》大市短線有拉鋸，齊屹業績有交代

《股林淘金》「國會選情若不利，美股牛市受威脅」美股道指繼前日創新高後首日回跌，道

指下跌８８點，納指上升２９點，資金流入債市，中、長債孳息率持續下降。美國總統特朗普私

人律師科恩承認八項控罪，其中一控罪是承認總統特朗普指示他向兩名女子支付「掩口費」而影

響２０１６年的大選選情，這消息或會令今年１１月共和黨在國會中期選舉中選情不利，若共和

黨在參議院中的選票比現時損失多於兩個席位，則特朗普政府有機會成為跛腳政府，在餘下的任

期中失去推動新政策的權力。若投資市場懷疑未來美國政府對企業之減稅政策能否持續，有機會

影響美股前景，現時長達九年半的美股大牛市，有機會踏入尾聲。



＊齊屹上半年扭虧＊



近期多隻股份業績公布後，因為差於市場預期，其股價有不同程度的跌幅。但在７月份上市

的齊屹科技（０１７３９），本周二（２１日）公布上市後的第一份業績，算是亮麗。公司在

２０１８年上半年總收入是２﹒７５億（人民幣．下同），比上年同期上升３３﹒８％，毛利

１﹒６３億元，比上年同期上升６０％。淨溢利２０６７萬元，比之前同期的虧損３８４７萬，

是大幅改善了。



公司業績轉虧為盈，對上市時認購股份的股東算是有個交代。雖然現時股價仍未浮回水面，

但過去一個月來中美貿易關係緊張，各類股份股價皆有不同程度的下跌，現時恆指水平比當時還

要低約１０００點。公布的業績指出，公司核心業務網上平台收入大約為１﹒６億元，同比增加

１１７％，營業額增加是訪客及用戶的數目增加，及二三線城市特許經營商的數目增加所致。



＊受惠行業快速發展＊



現時集團已經建立了一個業內蓬勃的生態環境，當中包括超過８０００家室內設計及建築服

務供應商，覆蓋全國超過３００個城市。這個行業平台屬於新興的行業，故公司在現時的環境下

積極擴展市佔率，以確保其龍頭地位。服務供應商的忠誠度亦有改善，留存率也上升至８４％。

中國過去３０年的經濟高速增長，令到現時裝修行業消費大幅度上升，這是群眾對家居環境提升

水平的剛性需求，故此，齊屹科技未來應有一段頗長時間處於行業快速發展的階段，長線其業務

應該可以更上一層樓。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》

