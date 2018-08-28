《經濟通通訊社２８日專訊》據外電報道，美國國務卿蓬佩奧訪問北韓計劃在上周宣布數小
時後，他收到北韓官員的具挑釁性信件，隨後總統特朗普宣布取消今次外訪。
據悉，這封信是由朝鮮勞動黨中央副委員長、統一戰線部部長金英哲寄出，他之前領導北韓
前數輪與蓬佩奧的會談。
特朗普在宣布取消蓬佩奧訪問北韓計劃時亦首次公開承認，自從上次與金正恩舉行峰會之後
，朝鮮半島無核化的努力陷入停滯。而另一方面，北韓官方媒體則指責美國對北韓敷衍了事並在
策劃一些陰謀，但沒有提到蓬佩奧取消訪問。（ｍｎ）
28/08/2018 11:24
【朝鮮局勢】傳美國務卿因收到北韓挑釁性信件而取消訪問平壤
《經濟通通訊社２８日專訊》據外電報道，美國國務卿蓬佩奧訪問北韓計劃在上周宣布數小
時後，他收到北韓官員的具挑釁性信件，隨後總統特朗普宣布取消今次外訪。
據悉，這封信是由朝鮮勞動黨中央副委員長、統一戰線部部長金英哲寄出，他之前領導北韓
前數輪與蓬佩奧的會談。
特朗普在宣布取消蓬佩奧訪問北韓計劃時亦首次公開承認，自從上次與金正恩舉行峰會之後
，朝鮮半島無核化的努力陷入停滯。而另一方面，北韓官方媒體則指責美國對北韓敷衍了事並在
策劃一些陰謀，但沒有提到蓬佩奧取消訪問。（ｍｎ）
|FOCUS28/08/2018
【FOCUS】金管局密密捍港元 「聰明錢」續流出
|香港政情28/08/2018
【填出個未來－敢與天爭】荷蘭人造陸：低漥之地變農業大國
|香港政情28/08/2018
【填出個未來－敢與天爭】小漁村的大計劃 新加坡愈填愈升呢
|國際動態28/08/2018
美電競男落敗 槍殺2對手吞槍亡
|專訪27/08/2018
【上海專訪】第一太平朱兆榮：內資開發商日益成熟 仍需加強管理
|香港政情27/08/2018
【填出個未來－百年造地】地少人多、樓價狂飆 為自己、後代填出個宜居未來？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰