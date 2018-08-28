【朝鮮局勢】傳美國務卿因收到北韓挑釁性信件而取消訪問平壤

《經濟通通訊社２８日專訊》據外電報道，美國國務卿蓬佩奧訪問北韓計劃在上周宣布數小

時後，他收到北韓官員的具挑釁性信件，隨後總統特朗普宣布取消今次外訪。

據悉，這封信是由朝鮮勞動黨中央副委員長、統一戰線部部長金英哲寄出，他之前領導北韓

前數輪與蓬佩奧的會談。

特朗普在宣布取消蓬佩奧訪問北韓計劃時亦首次公開承認，自從上次與金正恩舉行峰會之後

，朝鮮半島無核化的努力陷入停滯。而另一方面，北韓官方媒體則指責美國對北韓敷衍了事並在

策劃一些陰謀，但沒有提到蓬佩奧取消訪問。（ｍｎ）

