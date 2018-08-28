《經濟通通訊社２８日專訊》墨西哥經濟部長瓜哈爾多（Ｉｌｄｅｆｏｎｓｏ
Ｇｕａｊａｒｄｏ）表示，如果最終將加拿大排除在外而達成美墨雙邊協議，將令美墨之間達成
的貿易協議或不得不進行微調，尤其是汽車零件原產地規則相關條款。
瓜哈爾多稱，目前傾向於加拿大留在三方協議中，但若加拿大退出，原產地條款需要調整，
因條款是從三國角度考慮的。
美國及墨西哥同意大幅修改北美自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ），令加拿大面臨壓力，需要同
意有關汽車貿易以及爭端解決規定的新條款，才能繼續留在三國貿易協定中。（ｍｎ）
28/08/2018 13:08
【北美協定】墨西哥經濟部長：若無加國參與，美墨貿易協議需微調
《經濟通通訊社２８日專訊》墨西哥經濟部長瓜哈爾多（Ｉｌｄｅｆｏｎｓｏ
Ｇｕａｊａｒｄｏ）表示，如果最終將加拿大排除在外而達成美墨雙邊協議，將令美墨之間達成
的貿易協議或不得不進行微調，尤其是汽車零件原產地規則相關條款。
瓜哈爾多稱，目前傾向於加拿大留在三方協議中，但若加拿大退出，原產地條款需要調整，
因條款是從三國角度考慮的。
美國及墨西哥同意大幅修改北美自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ），令加拿大面臨壓力，需要同
意有關汽車貿易以及爭端解決規定的新條款，才能繼續留在三國貿易協定中。（ｍｎ）
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