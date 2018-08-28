《經濟通通訊社２８日專訊》美國各州向債券投資者發出警告，因憂慮在不斷升級的貿易糾
紛可能對各州財政產生負面影響。
華盛頓州及伊利諾伊州為去年以美元計全美５大出口州之一，兩個州份在近期發債文件中首
次警告可能出現受到與貿易有關的影響。
規模達３﹒８萬億美元的美國市政債市場中，保險商早前已透露，特朗普政府的其它政策可
能帶來金融風險。（ｍｎ）
28/08/2018 14:32
【貿易開戰】貿易戰不斷升級，美國各州向債券投資者發出警告
《經濟通通訊社２８日專訊》美國各州向債券投資者發出警告，因憂慮在不斷升級的貿易糾
紛可能對各州財政產生負面影響。
華盛頓州及伊利諾伊州為去年以美元計全美５大出口州之一，兩個州份在近期發債文件中首
次警告可能出現受到與貿易有關的影響。
規模達３﹒８萬億美元的美國市政債市場中，保險商早前已透露，特朗普政府的其它政策可
能帶來金融風險。（ｍｎ）
|FOCUS28/08/2018
【FOCUS】金管局密密捍港元 「聰明錢」續流出
|香港政情28/08/2018
【填出個未來－敢與天爭】荷蘭人造陸：低漥之地變農業大國
|香港政情28/08/2018
【填出個未來－敢與天爭】小漁村的大計劃 新加坡愈填愈升呢
|國際動態28/08/2018
美電競男落敗 槍殺2對手吞槍亡
|專訪27/08/2018
【上海專訪】第一太平朱兆榮：內資開發商日益成熟 仍需加強管理
|香港政情27/08/2018
【填出個未來－百年造地】地少人多、樓價狂飆 為自己、後代填出個宜居未來？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰