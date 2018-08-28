【貿易開戰】貿易戰不斷升級，美國各州向債券投資者發出警告

《經濟通通訊社２８日專訊》美國各州向債券投資者發出警告，因憂慮在不斷升級的貿易糾

紛可能對各州財政產生負面影響。

華盛頓州及伊利諾伊州為去年以美元計全美５大出口州之一，兩個州份在近期發債文件中首

次警告可能出現受到與貿易有關的影響。

規模達３﹒８萬億美元的美國市政債市場中，保險商早前已透露，特朗普政府的其它政策可

能帶來金融風險。（ｍｎ）

