【上海專電】上海市通報５起違反中央八項規定精神典型案例

《經濟通通訊社記者林雯婕２８日上海專電》上海紀委日前通報５起違反中央八項規定精神

典型案例，指出在高壓態勢下，一些地方和單位壓力傳導不到位，仍有少數黨員幹部紀律和規矩

意識淡薄，心無敬畏、行無規矩，不收手不收斂。有的違規接受管理服務對像宴請並收受消費卡

；有的以招待費名義違規報銷聚餐費用；有的通過發放消費卡的形式變相發放福利；有的套現財

政資金用於公款吃喝及送禮；有的單位一把手帶頭違紀，帶壞了單位風氣。全市廣大黨員幹部必

須引以為戒，汲取教訓，時刻反躬自省。

２０１６年９月，上海市化工職業病防治院院長王祖兵接受管理服務對像宴請，並收受

１０００元（人民幣．下同）消費卡和茶葉禮品。王祖兵受到黨內警告處分，責令退賠相關費用

。

２０１７年１２月，上海銀行團委書記、總行私人銀行和財富管理部見習總經理助理姚之俊

組織行內外人員１１人聚餐，餐後部分人員唱歌娛樂，餐費５４２６元和娛樂費１３３９元分別

以公務接待和業務招待名義公款報銷。姚之俊受到黨內嚴重警告處分，並退賠相關費用。

２０１６年１１月，金山區安全生產監督管理局用行政經費購買２﹒２萬元消費卡，並違規

向機關幹部發放１﹒１萬元，剩餘部分由辦公室保管。金山區安全生產監督管理局副局長崔海平

對此負有主要領導責任，受到黨內警告處分。

２０１５年至２０１７年春節期間，嘉定區外岡糧管所主任、黨支部書記樊建國，副主任汪

雲龍，從財政資金中套取現金２萬元用於公款吃喝及送禮。此外，樊建國、汪雲龍兩人還分別於

２０１７年春節、７月，接受管理服務對像宴請。樊建國受到黨內嚴重警告處分，汪雲龍受到黨

內警告處分，責令退賠相關費用。

２０１７年１月，崇明區交通委執法大隊二中隊中隊長徐勇，帶領隊員接受管理服務對像宴

請，餐飲費用逾１０００元。徐勇受到黨內警告處分，責令退賠相關費用。

