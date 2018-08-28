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即市新聞

28/08/2018 14:35

【土地供應】任志剛倡以財政盈餘注資特殊目的公司負責土地開發

　　《經濟通通訊社２８日專訊》行政會議成員兼金管局前總裁任志剛發表網誌指，政府有需要
大刀闊斧大幅度增加住宅用地，建議更好地運用財政盈餘，例如將盈餘以資本方式注資至「特殊
目的」公司（Ｓｐｅｃｉａｌ　Ｐｕｒｐｏｓｅ　Ｖｅｈｉｃｌｅ　ＳＰＶ），負責香港土地開
發及供應，以落實政府土地供應政策目標。
　　他表示，大規模開發土地亦是適當運用財政盈餘，以投資香港未來的好方法，目前巨額財政
盈餘存放於外匯基金，主要用於投資外國資產，例如美國國庫債券。他認為，香港不需要龐大財
政盈餘，只會拖著經濟發展的後腿。

＊應透過罰則措施阻止囤積居奇＊

　　任志剛指，現時住宅用地供應嚴重短缺，私人樓價升至一般市民無法負擔的水平。若要改變
市場普遍對住宅樓價只升不跌的預期，政府有需要大刀闊斧大幅度增加住宅用地，力度要足以將
「供不應求」變成「有求必應」，並長期維持這個狀況。
　　他又認為，政府應繼續依賴市場機制去發現價格，最理想情況是，只要住宅用地的市場價格
高於開發土地的平均成本，政府就應該增加供應，以消除外界誤解，以為政府刻意推行高地價政
策。只要住宅用地短缺，政府應透過罰則措施，阻止囤積居奇。

＊大規模填海是必須的長期項目＊

　　另外，他提到土地大辯論各選項，認為大規模填海是必須的長期項目，但擔心東大嶼都會計
劃是否足夠，應否亦考慮包括吐露港，以建立一個能夠長遠解決香港未來數十年土地短缺問題的
戰略性土地儲備。至於短中期的大刀闊斧措施，則包括重新規劃農地及部分郊野公園用地。
（ｃｌ）

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