《經濟通通訊社２８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８２８５點，跌７點，低水６７
點，最新報２８２９１點，跌１點，低水６１點，合約成交２３８５張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１１０７７點，升２點，低水２１點，最新報
１１０７４點，跌１點，低水２４點，合約成交９８２張。（ｃｈ）
28/08/2018 18:58
【夜期時段】即月期指最新報２８２９１點，跌１點，低水６１點
《經濟通通訊社２８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８２８５點，跌７點，低水６７
點，最新報２８２９１點，跌１點，低水６１點，合約成交２３８５張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１１０７７點，升２點，低水２１點，最新報
１１０７４點，跌１點，低水２４點，合約成交９８２張。（ｃｈ）
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