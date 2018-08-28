《經濟通通訊社２８日專訊》澳門擬設立國家安全委員會，行政長官林鄭月娥被問到香港會
否仿效。她表示，香港與澳門的情況不盡相同，她留意到澳門的國家安全委員會的目標是進一步
完善國家安全的法律制度，香港則未完善關於國家安全的法律，應先完善落實《基本法》的有關
國家安全的條文再說。
林鄭月娥重申，《基本法》２３條立法不可迴避，現在也有相關的工作進行中。何時啟動立
法，則要審時度勢，待有一定條件才會啟動立法工作。（ｃｗ）（ｚｚ）
28/08/2018 10:51
【香港政情】在港設國家安全委員會？林鄭：先完善２３條立法再談
《經濟通通訊社２８日專訊》澳門擬設立國家安全委員會，行政長官林鄭月娥被問到香港會
否仿效。她表示，香港與澳門的情況不盡相同，她留意到澳門的國家安全委員會的目標是進一步
完善國家安全的法律制度，香港則未完善關於國家安全的法律，應先完善落實《基本法》的有關
國家安全的條文再說。
林鄭月娥重申，《基本法》２３條立法不可迴避，現在也有相關的工作進行中。何時啟動立
法，則要審時度勢，待有一定條件才會啟動立法工作。（ｃｗ）（ｚｚ）
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