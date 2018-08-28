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28/08/2018 16:48

【香港政情】元朗區議員文光明涉嫌詐騙逾１４萬元助理薪金

　　《經濟通通訊社２８日專訊》元朗新田區區議員文光明涉嫌詐騙民政事務總署共１４﹒７萬
元的助理薪金償還款額，被廉政公署落案起訴。
　　控罪指，文光明涉嫌於２０１２年２月２８日至２０１６年６月２９日期間，訛稱他於
２０１２年１月１日至２０１６年１月３１日期間，以月薪３０００元聘請一名男子為兼職助理
，向民政事務總署遞交報銷申請，意圖詐騙而誘使民政事務總署職員處理有關程序，並向他支付
合共１４﹒７萬元。
　　文光明將於今個星期四（八月三十日）在屯門裁判法院答辯，現獲准保釋。（ｃｗ）

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