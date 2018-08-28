【連環爆雷】體育私教平台變龐氏騙局，教練騙補貼最終血本無歸

《經濟通通訊社２８日專訊》中國互聯網金融五花八門，任何想象得到的交易平台都可以加

槓桿套利，但當泡沫愈推愈高難免引火自焚。一家旗下不乏世界體育比賽冠軍資源的一對一健身

平台健康貓，被指縱容甚至引誘私教「刷單」騙補貼，結果於今年５月開始無法讓用戶提現，雖

然健康貓運營方９名高管涉嫌非法吸收公眾存款受查，但私教們因貪心而損失的「投資額」卻很

有可能無法討回，有苦說不出。

健康貓成立於２０１５年，因應國家「互聯網＋」號召應運而生，其業務相當清晰，即提供

平台予健身者與教練及運動場地作配對，健身用戶通過健康貓把錢轉給私教，以完成交易。但健

康貓為了搶佔教練資源，向私教提供額外的真金白銀授課補貼，私教們發現健康貓身份核對機制

不完善，便想到註冊分身帳號「自買自賣」、「刷單」以騙取補貼，後來有些人為獲取更高回報

，開始將積蓄甚至貸款「投資」健康貓。

當註冊成為私教的會員愈來愈多，健康貓自然無法承受如此高額的補貼支出，結果於今年５

月健康貓無法供用戶提現，翌月運營方大象科技完成５億元（人民幣．下同）融資後不久，便發

出封盤公告，「投資」大量資金的私教們血本無歸，當中包括很多體育學院的大學生。

廣州市公安局新聞辦公室昨日（２７日）早上通報：天河區分局依法對廣州大象健康科技涉

嫌非法吸收公眾存款進行立案偵查，抓獲該公司法人代表楊某等９名犯罪嫌疑人。

明明是用戶欺騙交易平台，又為何演變成健康貓非法吸收公眾存款呢？外界指出，健康貓在

事件中，理應一早得悉刷單問題的普遍性，甚至質疑公司人員在私教社交群組內慫恿私教借錢刷

單，求做大交易量以取得融資，甚至是為日後圈錢走人做準備。（ｅｙ）

