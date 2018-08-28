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即市新聞

28/08/2018 10:30

【填出個未來－敢與天爭】表列澳門、深圳等城市填海造地一覽

　　《經濟通通訊社２８日專訊》除了新加坡、荷蘭，原來在內地包括深圳等城市，以至澳門特
區，填海造地規模亦不容小覷。表列相關城市填海造地情況一覽：
　
　　城市　　　　　　　　　　　　　　　　填海造地情況
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　澳門　　過去百年，填海令澳門的面積由１９１２年的１１６０公頃增至近年的２９７０
　　　　　　公頃。２００８年，澳門向北京提出填造５幅地塊的申請，２００９年１１月，
　　　　　　國務院批准澳門填海造地３５０公頃，預料將為澳門增加１２％的土地供應，容
　　　　　　納３５萬人。其中Ａ區１３８公頃地擬分批興建２﹒８萬個公屋單位及４０００
　　　　　　個私人住宅單位；已完成的Ｂ區、Ｅ區將用作政法區及興建交通樞紐。
　
　　深圳　　深圳城市建設與土地利用「十三五」規劃披露，２０１６年至２０２０年將在
　　　　　　１２個地方填海，面積約為２８﹒２平方公里。
　
　　台山　　２００７年起，港府開始將填料「轉贈」台山市政府，當地廣海灣填海工程至今
　　　　　　已填出約４８０公頃土地，面積相當於２５個維園，預計可住約４８萬人。
　
　　大連　　大連金州灣國際機場採取離岸填海建造人工島方式建設，移山填海，擬規劃填海
　　　　　　造地面積２０﹒８７平方公里。
　
　　海南　　２００２－２０１７年，該省海域內已批准填海造地項目用海共１８８宗，面積
　　　　　　４２１２﹒８公頃。
　
　　天津　　天津於２００４年開始填海造地，目前填海總規模已逾２７０００公頃，在此上
　　　　　　建設的濱海新區被稱作目前中國國內最大的填海造地工程。
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｊｙ）

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