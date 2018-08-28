【ＦＯＣＵＳ】金管局密密捍港元，「聰明錢」續流出

【ＦＯＣＵＳ】自金管局（ＨＫＭＡ）４月１２日優化聯匯以來首次出手承接港元沽盤，踏

入８月的進場頻率愈來愈密，周一（２７日）更一日兩度入市。不經不覺間，本港銀行體系結餘

已從４月的近１８００億港元腰斬至不足８４２億港元，刷新２００８金融海嘯以來最低水平。

「聰明錢」無視港股急升而續流出，或反映市場看淡港元計價資產。港美息差勢續擴闊的大

趨勢下，港匯將續弱勢，直至最優惠利率（Ｐ）最終上調。就在今早，港匯再觸及７﹒８５弱方

兌換保證。



＊大戶主動沽貨比高＊



月初至今，金管局累計７次承接港元沽盤，涉資２５２﹒７７億元大超５月的１９０億元。

承接時段亦由５月的僅限於紐約時段，轉為亞洲時段亦入市，顯示資金流出速度較５月更急。

港匯走弱固然有套息因素，以美國沿用的倫敦銀行間同業拆借利率（Ｌｉｂｏｒ）與香港銀

行間同業拆借利率（Ｈｉｂｏｒ）計，隔夜及１個月息差分別高逾１﹒３％、０﹒６％；不過，

最致命恐是外資逢高出貨。港股資金流向數據就顯示，周一散戶主動買入比例高出大戶近倍，而

相比主動買入，大戶主動沽貨比率高出１０個百分點。

弔詭的是，規模４７億美元的ｉＳｈａｒｅｓ安碩中國大型股ＥＴＦ近日卻錄得自２０１５

年５月以來最多資金流入，同獲青睞的還有Ｘ－ｔｒａｃｋｅｒｓ Ｈａｒｖｅｓｔ滬深３００

中國Ａ股ＥＴＦ。時值Ａ股９月納入ＭＳＣＩ比例升至５％前夕，外資是否提前布局抄底耐人尋

味。



＊昅實外匯基金票據＊



隨著聯儲９月將毫無懸念迎來今年第三次加息，港元１個月Ｈｉｂｏｒ會否穩於１﹒６％以

上，將成為港銀會否跟隨加Ｐ的重要指標。按現時走資速度計，銀行體系結餘９月底或續縮水至

５００億元左右水平。

多次強調「資金流出港元是利率正常化的過程，本地銀行體系有足夠能力應付」的金管局，

會否真的調較外匯基金票據捍衛流動性，還是樂見Ｈｉｂｏｒ走高，將是接下來觀察此輪港元保

衛戰的重要指標。

另一邊廂，進入第二輪互徵關稅階段的中美貿易戰似乎仍未真正觸及彼此痛點（Ｎｏｔ

ｅｎｏｕｇｈ ｐａｉｎ ｉｎ ｔｈｅ ｓｙｓｔｅｍ ｙｅｔ），總部位於新加坡的亞洲貿

易中心執行總監督Ｄｅｂｏｒａｈ Ｅｌｍｓ就預計，雙方都認為自己略高一籌，而未來數月局

勢將惡化。在此逆風下，港匯弱勢已應證「聰明錢」的選擇。《經濟通通訊社 俞瑾》

