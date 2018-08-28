【港匯弱勢】金管局再接逾７８億港元沽盤，銀行結餘跌穿八百億元

《經濟通通訊社２８日專訊》港元匯價持續偏軟，並於歐洲交易時段再度觸及７﹒８５弱方

兌換保證，金管局再出手承接７８﹒５億港元沽盤，令本周四（３０日）本港銀行體系總結餘降

至７６３﹒５億元。

連同今次買入近７８﹒５億港元，金管局近兩周以來合共八度入市，買入共計３３１﹒２７

億港元。（ｃｌ）

