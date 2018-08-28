《經濟通通訊社２８日專訊》港元匯價持續偏軟，並於歐洲交易時段再度觸及７﹒８５弱方
兌換保證，金管局再出手承接７８﹒５億港元沽盤，令本周四（３０日）本港銀行體系總結餘降
至７６３﹒５億元。
連同今次買入近７８﹒５億港元，金管局近兩周以來合共八度入市，買入共計３３１﹒２７
億港元。（ｃｌ）
28/08/2018 17:22
【港匯弱勢】金管局再接逾７８億港元沽盤，銀行結餘跌穿八百億元
《經濟通通訊社２８日專訊》港元匯價持續偏軟，並於歐洲交易時段再度觸及７﹒８５弱方
兌換保證，金管局再出手承接７８﹒５億港元沽盤，令本周四（３０日）本港銀行體系總結餘降
至７６３﹒５億元。
連同今次買入近７８﹒５億港元，金管局近兩周以來合共八度入市，買入共計３３１﹒２７
億港元。（ｃｌ）
|FOCUS28/08/2018
【FOCUS】金管局密密捍港元 「聰明錢」續流出
|香港政情28/08/2018
【填出個未來－敢與天爭】荷蘭人造陸：低漥之地變農業大國
|香港政情28/08/2018
【填出個未來－敢與天爭】小漁村的大計劃 新加坡愈填愈升呢
|國際動態28/08/2018
美電競男落敗 槍殺2對手吞槍亡
|專訪27/08/2018
【上海專訪】第一太平朱兆榮：內資開發商日益成熟 仍需加強管理
|香港政情27/08/2018
【填出個未來－百年造地】地少人多、樓價狂飆 為自己、後代填出個宜居未來？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰