《經濟通通訊社２９日專訊》美國國防部長表示，美國軍方無計劃暫停任何與南韓舉行大型
軍事演習，強調年夏天是為對北韓擺出善意姿態而暫停軍演，並非無限期停止演習。
國防部長馬蒂斯表示，未對明年的大型軍演作出決定，而不在上次暫停範圍之內的小規模軍
演仍在進行。（ｍｎ）
29/08/2018 10:43
【朝鮮局勢】美國軍方暗示可能恢復朝鮮半島大型軍事演習
《經濟通通訊社２９日專訊》美國國防部長表示，美國軍方無計劃暫停任何與南韓舉行大型
軍事演習，強調年夏天是為對北韓擺出善意姿態而暫停軍演，並非無限期停止演習。
國防部長馬蒂斯表示，未對明年的大型軍演作出決定，而不在上次暫停範圍之內的小規模軍
演仍在進行。（ｍｎ）
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