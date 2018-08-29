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29/08/2018 17:51

【北水炒Ｄ乜】北水淨沽盤７億，沽騰訊吉利中行友邦，買農行廣汽

　　《經濟通通訊社２９日專訊》北水連續兩日錄得淨沽盤，周三淨沽盤６﹒９５億元人民幣，
其中北水沽盤最多的個股為騰訊（００７００）、吉利（００１７５）、友邦（０１２９９）、
中行（０３９８８）；相反買入最多的個股為農行（０１２８８）、廣汽（０２２３８）。
　　全日主板成交８０１﹒３億元，較周二（２８日）減少１１﹒５％；港股通成交額
９１﹒６５億，佔大市成交１１﹒４４％。
　　港股周三升６４﹒８２點或０﹒２３％，報２８４１６﹒４４點。
　
＊騰訊回吐守３６０關口，北水沽近５億＊
　
　　騰訊出現北水走資潮，據彭博數據，截至周二（２８日）為止，騰訊已被內地資金淨沽走
１４１億元，佔本月整體南向淨沽盤金額超過一半。騰訊連升後有回吐，周三逆市下跌１﹒３％
，收報３６０﹒８元，險守３６０關口，北水再大手沽走４﹒８５億，為全日最多北水沽盤的個
股，過去三日累計淨沽盤１１﹒８２億。
　　周三北水沽吉利１﹒６２億，三日合計淨沽盤２﹒２９億；北水另外沽友邦１﹒２６億；沽
碧桂園（０２００７）８３２１萬。
　
＊北水買農行沽中行＊
　
　　內銀股公布業績，南下資金選農行棄中行。北水周三流入農行１﹒３９億，為全日最多北水
流入的個股。相反北水沽中行１﹒５９億。
　　另外，廣汽全日漲６﹒４％，北水流入７０７２萬。（ｅｎ）

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