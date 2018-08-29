《經濟通通訊社２９日專訊》恆地（０００１２）「藝里坊．１號」將設音樂主題會所
Ｃｌｕｂ Ｊａｍ，營業（二）部總經理韓家輝表示，「藝里坊．１號」樓書今天已上載至項目
網站，示範單位最快本周末對外開放並最快下月開售。
另外，韓家輝指項目的音樂主題會所Ｃｌｕｂ Ｊａｍ會所亦有Ｃｕｌｔｕｒａｌ Ｃｏ－
ｗｏｒｋｉｎｇ、Ｐａｒｔｙ Ｒｏｏｍ及Ｏｕｔｄｏｏｒ ＢＢＱ等設施，提供地方讓住戶與
朋友聚腳。（ｋｙ）
29/08/2018 18:13
【本港樓市】恒地「藝里坊．１號」已上載樓書，最快下月開售
《經濟通通訊社２９日專訊》恆地（０００１２）「藝里坊．１號」將設音樂主題會所
Ｃｌｕｂ Ｊａｍ，營業（二）部總經理韓家輝表示，「藝里坊．１號」樓書今天已上載至項目
網站，示範單位最快本周末對外開放並最快下月開售。
另外，韓家輝指項目的音樂主題會所Ｃｌｕｂ Ｊａｍ會所亦有Ｃｕｌｔｕｒａｌ Ｃｏ－
ｗｏｒｋｉｎｇ、Ｐａｒｔｙ Ｒｏｏｍ及Ｏｕｔｄｏｏｒ ＢＢＱ等設施，提供地方讓住戶與
朋友聚腳。（ｋｙ）
|FOCUS29/08/2018
【FOCUS】美墨達共識 北京臨「大開口」or PlanB?
|生財有道29/08/2018
市佔率返全球首位 聯想集團大翻身
|生財有道29/08/2018
美元資產煞食 中銀航賃逆市起飛
|剖析天下29/08/2018
貨幣削5個「O」 委內瑞拉難挽狂瀾
|剖析天下29/08/2018
德國經常帳盈餘 料連續三年全球最高
|香港政情29/08/2018
【填出個未來】地產大亨力撐填海 施永青豪言：要填3萬公頃先夠
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰