【本港樓市】恒地「藝里坊．１號」已上載樓書，最快下月開售

《經濟通通訊社２９日專訊》恆地（０００１２）「藝里坊．１號」將設音樂主題會所

Ｃｌｕｂ Ｊａｍ，營業（二）部總經理韓家輝表示，「藝里坊．１號」樓書今天已上載至項目

網站，示範單位最快本周末對外開放並最快下月開售。

另外，韓家輝指項目的音樂主題會所Ｃｌｕｂ Ｊａｍ會所亦有Ｃｕｌｔｕｒａｌ Ｃｏ－

ｗｏｒｋｉｎｇ、Ｐａｒｔｙ Ｒｏｏｍ及Ｏｕｔｄｏｏｒ ＢＢＱ等設施，提供地方讓住戶與

朋友聚腳。（ｋｙ）

