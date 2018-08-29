【夜期時段】即月期指最新報２８３２２點，跌２３點，低水９４點

《經濟通通訊社２９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８３４１點，跌４點，低水７５

點，最新報２８３２２點，跌２３點，低水９４點，合約成交９６８張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１１０５２點，升２點，低水３１點，最新報

１１０３４點，跌１６點，低水４９點，合約成交７５７張。（ｋｉ）

