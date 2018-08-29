《經濟通通訊社２９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８３４１點，跌４點，低水７５
點，最新報２８３２２點，跌２３點，低水９４點，合約成交９６８張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１１０５２點，升２點，低水３１點，最新報
１１０３４點，跌１６點，低水４９點，合約成交７５７張。（ｋｉ）
29/08/2018 17:51
【夜期時段】即月期指最新報２８３２２點，跌２３點，低水９４點
《經濟通通訊社２９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８３４１點，跌４點，低水７５
點，最新報２８３２２點，跌２３點，低水９４點，合約成交９６８張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１１０５２點，升２點，低水３１點，最新報
１１０３４點，跌１６點，低水４９點，合約成交７５７張。（ｋｉ）
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