《經濟通通訊社２９日專訊》信置（０００８３）及市建局長沙灣項目「一號九龍道」今日
開售８０伙，截至下午５時，項目共售出近７成單位，共沽５５伙，套現近３﹒５億元。
公司指項目１房單位最受追捧，已推出的５４伙１房單位共沽出逾９成，共４９伙；當中，
最高成交呎價為２﹒３７萬元。此外，有一家庭連購兩伙高層１房單位，折實售價共約１３６５
萬元。（ｋｙ）
29/08/2018 18:37
【本港樓市】信置一號九龍道今售８０伙，暫沽七成套現３﹒５億元
《經濟通通訊社２９日專訊》信置（０００８３）及市建局長沙灣項目「一號九龍道」今日
開售８０伙，截至下午５時，項目共售出近７成單位，共沽５５伙，套現近３﹒５億元。
公司指項目１房單位最受追捧，已推出的５４伙１房單位共沽出逾９成，共４９伙；當中，
最高成交呎價為２﹒３７萬元。此外，有一家庭連購兩伙高層１房單位，折實售價共約１３６５
萬元。（ｋｙ）
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