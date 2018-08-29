【本港樓市】信置一號九龍道今售８０伙，暫沽七成套現３﹒５億元

《經濟通通訊社２９日專訊》信置（０００８３）及市建局長沙灣項目「一號九龍道」今日

開售８０伙，截至下午５時，項目共售出近７成單位，共沽５５伙，套現近３﹒５億元。

公司指項目１房單位最受追捧，已推出的５４伙１房單位共沽出逾９成，共４９伙；當中，

最高成交呎價為２﹒３７萬元。此外，有一家庭連購兩伙高層１房單位，折實售價共約１３６５

萬元。（ｋｙ）

