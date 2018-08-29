《經濟通通訊社２９日專訊》遠見控股（００８６２）發盈喜，預期截至今年６月底止六個
月將錄得淨溢利，而去年同期則錄得淨虧損。公司表示，期內扭虧為盈，主要來自投資物業的公
平值收益所致。
根據現有資料，財政年度之淨溢利主要來自投資物業之公平值收益所致。集團之投資物業於
今年６月３０日之公平值已經獨立合資格估值師評估，與於２０１７年６月３０日之公平值相比
，財政年度之公平值變動將錄得收益約４５５０萬元。公平值變動為非現金項目，對集團之現金
流量並無構成影響。（ｋｉ）
29/08/2018 18:13
【企業盈喜】遠見控股（００８６２）料上半年扭虧為盈
《經濟通通訊社２９日專訊》遠見控股（００８６２）發盈喜，預期截至今年６月底止六個
月將錄得淨溢利，而去年同期則錄得淨虧損。公司表示，期內扭虧為盈，主要來自投資物業的公
平值收益所致。
根據現有資料，財政年度之淨溢利主要來自投資物業之公平值收益所致。集團之投資物業於
今年６月３０日之公平值已經獨立合資格估值師評估，與於２０１７年６月３０日之公平值相比
，財政年度之公平值變動將錄得收益約４５５０萬元。公平值變動為非現金項目，對集團之現金
流量並無構成影響。（ｋｉ）
|FOCUS29/08/2018
【FOCUS】美墨達共識 北京臨「大開口」or PlanB?
|生財有道29/08/2018
市佔率返全球首位 聯想集團大翻身
|生財有道29/08/2018
美元資產煞食 中銀航賃逆市起飛
|剖析天下29/08/2018
貨幣削5個「O」 委內瑞拉難挽狂瀾
|剖析天下29/08/2018
德國經常帳盈餘 料連續三年全球最高
|香港政情29/08/2018
【填出個未來】地產大亨力撐填海 施永青豪言：要填3萬公頃先夠
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰