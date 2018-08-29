【企業盈喜】遠見控股（００８６２）料上半年扭虧為盈

《經濟通通訊社２９日專訊》遠見控股（００８６２）發盈喜，預期截至今年６月底止六個

月將錄得淨溢利，而去年同期則錄得淨虧損。公司表示，期內扭虧為盈，主要來自投資物業的公

平值收益所致。

根據現有資料，財政年度之淨溢利主要來自投資物業之公平值收益所致。集團之投資物業於

今年６月３０日之公平值已經獨立合資格估值師評估，與於２０１７年６月３０日之公平值相比

，財政年度之公平值變動將錄得收益約４５５０萬元。公平值變動為非現金項目，對集團之現金

流量並無構成影響。（ｋｉ）

