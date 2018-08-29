【貿易開戰】富達：內地增長動力仍在，看好消費升級及新經濟股

《環富通基金頻道２９日專訊》富達表示，中美貿易戰令中國經濟前景持續不明朗，而近期

內地經濟增速放緩，更加深市場關注未來經濟發展或面對更大阻力。同時，隨著市場開始質疑部

分龍頭科網企業是否將失去長期增長動力，這個一直引領中國經濟向消費主導模式轉型的行業亦

在近期受壓。

中國是否仍提供吸引的投資機遇？哪些行業較具增長潛力？富達國際亞太區（日本除外）股

票市場首席投資總監Ｔｉｍｏｔｈｙ Ｏｒｃｈａｒｄ，以及基金經理寧靜及馬磊在此分享他們

對中國市場前景的看法，概述值得投資者留意的行業及趨勢。



＊美中貿易緊張局勢－廣泛的拋售潮帶來投資機會＊



Ｔｉｍｏｔｈｙ Ｏｒｃｈａｒｄ提醒投資者，在大市波動期間，聚焦企業基本因素十分重

要。理論上，提高貿易壁壘是一場負和博弈，當中有贏家亦有輸家，而這正是主動型投資者關注

的焦點。

Ｏｒｃｈａｒｄ指，若仔細分析，關稅對企業基本因素的實際影響其實不大，因為美國佔

ＭＳＣＩ中國指數成分公司的收入來源不足５％。事實上，現時ＭＳＣＩ中國指數大多數成分企

業均主要從事創新和內需消費相關業務，例如互聯網和消費品企業。

隨著經濟發展日漸成熟，中國對出口的依賴程度已經下降，而內部消費和亞洲的區內貿易亦

更蓬勃。這一背景加上市場近期不分優劣的廣泛拋售，料將有利專注於長遠和基本因素的主動型

投資者把握近期的波動性獲利。



＊增長動力仍在－看好消費升級及新經濟產業＊



馬磊認為，中國的經濟增長將受到消費升級的持續支持，並繼續看好中國新經濟相關行業。

馬磊表示，消費業已取代出口和投資等傳統增長動力，成為中國新的增長引擎。消費業近年

佔內地國內生產總值增長的最大比重，預料這情況將於未來數年持續。消費升級的趨勢下，該行

認為電子商務、教育、健康護理、旅遊和博彩等個別行業將成為消費轉變的主要受惠者。

由於受到宏觀不利因素的影響相對有限，我仍然看好新經濟板塊。我偏好藥業、主要消費品

，並尤其看好我稱為Ａ﹒Ｂ﹒Ｃ﹒的公司，即從事人工智能（ＡＩ）、大數據（Ｂｉｇ

Ｄａｔａ）和雲端（Ｃｌｏｕｄ）業務的公司。

相對其他發展中國家，中國在創新方面具有競爭優勢，藉著私營行業巨額投資、強大政府後

盾及年輕人才，為內地發展相關創新業務帶來支持。作為增長型基金經理，我專注挑選具有這種

長期結構動力的公司。



＊逆向投資觀點－中國的股息機遇＊



寧靜則指出，隨著中國經濟的持續發展和日益成熟，越來越多的企業正調整策略，更關注利

潤率和效益率，資金配置亦從擴張產能轉為減債和派發股息。

寧靜表示，證券監管機構正草擬新公司法，規定上市公司在公司章程中納入清晰的股息政策

，並要求公司在資金充裕時若不派發現金股息，管理層須解釋原因。

越來越多上市公司開始派發或增加現金股息。對增長前景穩定和估值吸引的公司來說，股息

收益亦是相當吸引的主題。（ｈｏ）

