【填出個未來】新民黨倡填大嶼西內地水域，葉劉：免立法程序約束

《經濟通通訊社記者黃佩珊２９日報道》土地大辯論尚未完結，行政長官林鄭月娥已率先表

態明言：「填海無可避免！」。日前，團結香港基金提出「強化東大嶼都會計劃」，擴大中部水

域人工島面積至２２００公頃；新民黨則提倡向中央政府申請於大嶼山以西的內地水域填海造地

。新民黨主席葉劉淑儀認為其提倡的方案最大優點是時效快、成本亦低，且不用受香港的立法程

序約束。



＊港府出資內地承建料填千頃＊



新民黨主席葉劉淑儀贊同填海是未來本港供應土地的大方向。她直指：「填海是破局的最好

選擇。」該黨的構思是，向國務院申請在位於大嶼山西南面、屬珠海市管轄的桂山島周邊，由港

府出資，內地政府協助承建，填出一塊至少１０００公頃的土地，「有１０００甚至２０００公

頃的地，我們就可以做到很多東西。」

她認為，於桂山島一帶填海，較擴大中部水域人工島範圍容易，同時使用吹沙仿真法填海，

透過依附海岸線模仿自然形成島嶼，既省時成本亦不會太高，至於具體需耗費多少則要再作研究

。她表示，填海區應繼續行使「一國兩制」，等同擴大香港的行政範圍，而有關範圍只需國務院

頒布便可更新。



＊「Ｔｈｉｎｋ ｏｕｔ ｏｆ ｔｈｅ ｂｏｘ！」＊



「香港的水域就像一個Ｂｏｘ（盒子╱框架），很多人一直都是Ｉｎｓｉｄｅ ｔｈｅ

ｂｏｘ（在框架內思考），而我們要Ｔｈｉｎｋ ｏｕｔ ｏｆ ｔｈｅ ｂｏｘ（跳出框框去

思考）！」，葉劉認為，興建中部水域人工島，仍然是Ｉｎｓｉｄｅ ｔｈｅ ｂｏｘ，而在大

嶼山以西的內地水域填海，正正是Ｔｈｉｎｋ ｏｕｔ ｏｆ ｔｈｅ ｂｏｘ的做法。

在其倡議之中，填出來的土地亦並非以建屋為主，反而是用作重置基建等。葉劉舉例，如將

一些處於優越位置的設施，如赤柱監獄、葵涌貨櫃碼頭搬走，騰出市區土地建屋；亦可將大學搬

到填海區，解決宿位不足和發展問題；政府一直希望發展的智慧城市，也可以做到：「現時『舊

改新』好難，但有新地就較容易去做。」



＊無懼環保團體反對，葉劉：關他們甚麼事？＊



惟新民黨提議的填海位置，屬中華白海豚和江豚經常出沒的水域，若在該處進行填海，會否

擔心遭到環保團體的反對？「在內地水域填，關他們甚麼事？」葉劉直言，由於方案需要得到珠

海政府的同意，最終填海工程也是由內地一方負責，「內地政府也會保護環境，不要假設只有你

們（香港人）才懂保護環境」。



＊籲不應自大，要對內地工程質量有信心＊



然而，將填海將所有工序及負責均「外判」給內地政府，令人憂心香港將難以監管工程質量

，葉劉對此不以為然，並指港人常對內地的工程質量存在偏見，多次強調「要對內地的工程有信

心！」。她直指，即使是眼皮底下的沙中線工程一樣已經令人失信心，「成千億鐵路現時簡直是

崩潰了！」反觀內地多年前建好的長江大橋，至今未有出現任何事故。她更批評港人經常自我中

心、自滿、自大，這種心態是最妨礙香港的發展。

