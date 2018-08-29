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29/08/2018 10:30

【填出個未來】新民黨倡填大嶼西內地水域，葉劉：免立法程序約束

　　《經濟通通訊社記者黃佩珊２９日報道》土地大辯論尚未完結，行政長官林鄭月娥已率先表
態明言：「填海無可避免！」。日前，團結香港基金提出「強化東大嶼都會計劃」，擴大中部水
域人工島面積至２２００公頃；新民黨則提倡向中央政府申請於大嶼山以西的內地水域填海造地
。新民黨主席葉劉淑儀認為其提倡的方案最大優點是時效快、成本亦低，且不用受香港的立法程
序約束。
　
＊港府出資內地承建料填千頃＊
　
　　新民黨主席葉劉淑儀贊同填海是未來本港供應土地的大方向。她直指：「填海是破局的最好
選擇。」該黨的構思是，向國務院申請在位於大嶼山西南面、屬珠海市管轄的桂山島周邊，由港
府出資，內地政府協助承建，填出一塊至少１０００公頃的土地，「有１０００甚至２０００公
頃的地，我們就可以做到很多東西。」
　　她認為，於桂山島一帶填海，較擴大中部水域人工島範圍容易，同時使用吹沙仿真法填海，
透過依附海岸線模仿自然形成島嶼，既省時成本亦不會太高，至於具體需耗費多少則要再作研究
。她表示，填海區應繼續行使「一國兩制」，等同擴大香港的行政範圍，而有關範圍只需國務院
頒布便可更新。
　
＊「Ｔｈｉｎｋ　ｏｕｔ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｂｏｘ！」＊
　
　　「香港的水域就像一個Ｂｏｘ（盒子╱框架），很多人一直都是Ｉｎｓｉｄｅ　ｔｈｅ　
ｂｏｘ（在框架內思考），而我們要Ｔｈｉｎｋ　ｏｕｔ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｂｏｘ（跳出框框去
思考）！」，葉劉認為，興建中部水域人工島，仍然是Ｉｎｓｉｄｅ　ｔｈｅ　ｂｏｘ，而在大
嶼山以西的內地水域填海，正正是Ｔｈｉｎｋ　ｏｕｔ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｂｏｘ的做法。
　　在其倡議之中，填出來的土地亦並非以建屋為主，反而是用作重置基建等。葉劉舉例，如將
一些處於優越位置的設施，如赤柱監獄、葵涌貨櫃碼頭搬走，騰出市區土地建屋；亦可將大學搬
到填海區，解決宿位不足和發展問題；政府一直希望發展的智慧城市，也可以做到：「現時『舊
改新』好難，但有新地就較容易去做。」
　
＊無懼環保團體反對，葉劉：關他們甚麼事？＊
　
　　惟新民黨提議的填海位置，屬中華白海豚和江豚經常出沒的水域，若在該處進行填海，會否
擔心遭到環保團體的反對？「在內地水域填，關他們甚麼事？」葉劉直言，由於方案需要得到珠
海政府的同意，最終填海工程也是由內地一方負責，「內地政府也會保護環境，不要假設只有你
們（香港人）才懂保護環境」。
　
＊籲不應自大，要對內地工程質量有信心＊
　
　　然而，將填海將所有工序及負責均「外判」給內地政府，令人憂心香港將難以監管工程質量
，葉劉對此不以為然，並指港人常對內地的工程質量存在偏見，多次強調「要對內地的工程有信
心！」。她直指，即使是眼皮底下的沙中線工程一樣已經令人失信心，「成千億鐵路現時簡直是
崩潰了！」反觀內地多年前建好的長江大橋，至今未有出現任何事故。她更批評港人經常自我中
心、自滿、自大，這種心態是最妨礙香港的發展。

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