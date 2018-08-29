【填出個未來】政治環境今非昔比，填２千公頃涉萬億撥款闖關難

《經濟通通訊社記者黃佩珊、王錦霞２９日報道》「團結香港基金的建議，要在立法會闖關

是難如登天！」新民黨主席葉劉淑儀說得斬釘截鐵。她解釋，填海成本本來就高，政府原本興建

約１０００公頃的中部人工島方案，已預計須花逾５０００億港元；而團結香港基金建議的

２２００公頃，造價更有機會高達１萬億，相當於整個政府的財政儲備，「立法會就會問，你要

花光我（政府）的儲備？」因此她不諱言，基金會的方案即使是工程前期撥款，也不可能過到立

法會這一關。



＊９０年代基建上馬快＊



葉劉淑儀說得如此篤定，乃源自其曾為官多年的「闖關」經驗，及身為行政會議成員、立法

會議員的耳聞目見。

９０年代初葉劉淑儀在港英政府的行政署任副署長，有份參與處理別名「玫瑰園計劃」的赤

鱲角新機場興建計劃；亦曾任副工商司，爭取興建會展新翼。「還記得第一次我擔任署理工商司

，面對議員質詢的時候，我處理不了，當時的財政司麥高樂給我一張字條，叫我撤回草案，我撤

回了。」

後來，時任工商司周德熙，進行游說工作，草案再交上立法局，「那時我們只是上了立法會

兩次，便取得了４９﹒２億元撥款，供貿發局興建會展新翼、（填出了）那個人工島……現在還

可以嗎？」她慨嘆，今時不同往日，政治環境改變了，已不可同日而語，不能比較。



＊東大嶼都會「求財」２﹒２３億元兩度觸礁＊



葉劉十分坦白，直言從前政府以行政主導，決策效率甚高，立法局的民主成份不高，亦沒有

「財委會」、沒有「拉布」，新機場、會展新翼填海的相關撥款可以說是「眨眼間便獲通過了。

」如是者，赤鱲角機場於１９９０年提出，於１９９８年已可啟用；１９９２年開始構思擴建舊

會展，９４年已獲批４０多億元展開填海工程，最後新翼於１９９７年便已建成用作回歸大典。

反觀，政府提出發展之「東大嶼都會」卻沒有那麼「幸運」，單是申請２﹒２３億元前期撥

款，以進行初步可行性研究，已兩次闖關都不成。２０１４年５月草案交到工務工程小組，政府

最終被逼撤回草案。２０１６年６月政府再接再厲，結果不獲處理。「你看！那個爭議是大到要

撤回草案！換言之，要申請２億元，已經如斯困難……」葉劉認為，填海一旦擴大至２２００公

頃，如此宏大的工程，在政府撥款程序之下，可謂必然「觸礁」。



＊非浚挖填海地未有住人例子＊



天文數字造價固然是障礙之一，技術方面葉劉亦有保留。強化版「東大嶼都會計劃」提到，

中部水域人工島與每個小島會保留２００至３００米的緩衝區，並以非浚挖方式填海，她相信成

功率不高：「用非浚挖方式填出用作居住的土地，在全世界從來未有成功例子。」她又以港珠澳

大橋人工島為例，指出非浚挖方式會令人工島移位風險增加。

對於其他覓地選項，她認同政府最終都是要處理新界的棕地、農地以及丁地爭議，但需時甚

久，該黨的填海建議就是「用空間換時間」，讓政府與其他選項的持分者得以有時間商議。她直

言，現時大眾的焦點卻往往錯置在應否發展粉嶺高球場之上，令人十分無奈。

