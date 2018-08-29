《經濟通通訊社２９日專訊》深陷疫苗造假風波的長生生物（深：００２６８０）今日錄得
連續３２個交易日跌停，刷新Ａ股市場個股最長跌停紀錄，封單７８萬手，現價剩餘３﹒２７元
人民幣，距離７月１４日股價累計下跌８６﹒７％。（ｅｙ）
29/08/2018 10:38
【疫苗造假】長生生物連續３２日跌停刷新Ａ股紀錄，封單７８萬手
《經濟通通訊社２９日專訊》深陷疫苗造假風波的長生生物（深：００２６８０）今日錄得
連續３２個交易日跌停，刷新Ａ股市場個股最長跌停紀錄，封單７８萬手，現價剩餘３﹒２７元
人民幣，距離７月１４日股價累計下跌８６﹒７％。（ｅｙ）
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