【新股上市】傳美團分析師預路演啟動，高盛給予５７０億美元估值

《經濟通通訊社２９日專訊》據內地媒體《全天候科技》引述消息人士報道，美團點評香港

ＩＰＯ的分析師預路演已啟動，承銷商之一的高盛對美團的最低估值達５７０億美元。

另外，摩根士丹利看好美團在生活服務領域的發展潛力和領先市場地位，給予約５８０億美

元的估值。

早前有報道指，美團點評市值達４００億到６００億美元，取決於美團點評最後上市價及流

通量，美團點評ＩＰＯ有望超過７月上市集資５４億元的小米，同時成為繼２０１４年阿里巴巴

美國上市後最大的科技公司。（ｋｌ）

