《經濟通通訊社２９日專訊》據內媒報道，深圳正在探索建立全市穩租金商品房項目制度，
首先在深圳地鐵和深業集團合資開發的塘朗城精品公寓為試點項目，採取嚴格的租金管制，一房
一價、一年一調，租金年增長率最高不超過５％，並且只面向深圳繳納社保滿一年的未購房居民
，申請人在網上申請後進入排隊程序。該項目為高區２４８套房、無縫接駁地鐵。（ｅｙ）
29/08/2018 11:00
【調控升級】深圳新地產項目設租金管制，租金年漲幅不可超過５％
《經濟通通訊社２９日專訊》據內媒報道，深圳正在探索建立全市穩租金商品房項目制度，
首先在深圳地鐵和深業集團合資開發的塘朗城精品公寓為試點項目，採取嚴格的租金管制，一房
一價、一年一調，租金年增長率最高不超過５％，並且只面向深圳繳納社保滿一年的未購房居民
，申請人在網上申請後進入排隊程序。該項目為高區２４８套房、無縫接駁地鐵。（ｅｙ）
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