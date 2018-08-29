【調控升級】深圳新地產項目設租金管制，租金年漲幅不可超過５％

《經濟通通訊社２９日專訊》據內媒報道，深圳正在探索建立全市穩租金商品房項目制度，

首先在深圳地鐵和深業集團合資開發的塘朗城精品公寓為試點項目，採取嚴格的租金管制，一房

一價、一年一調，租金年增長率最高不超過５％，並且只面向深圳繳納社保滿一年的未購房居民

，申請人在網上申請後進入排隊程序。該項目為高區２４８套房、無縫接駁地鐵。（ｅｙ）

