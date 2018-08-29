《經濟通通訊社２９日專訊》據外電報道，華為已要求美國聯邦貿易委員會（ＦＴＣ）舉行
聽證會，以獲重新進入美國電信市場資格。
華為向ＦＴＣ提交的文件長達６５頁，當中指責美國政府在國家安全問題上不公平地將華為
作為目標，並相信ＦＴＣ會按照保護消費者和產業去解決這個問題。（ｅｎ）
29/08/2018 11:14
【貿易開戰】報道指華為要求ＦＴＣ舉行聽證會，以獲重新入美資格
《經濟通通訊社２９日專訊》據外電報道，華為已要求美國聯邦貿易委員會（ＦＴＣ）舉行
聽證會，以獲重新進入美國電信市場資格。
華為向ＦＴＣ提交的文件長達６５頁，當中指責美國政府在國家安全問題上不公平地將華為
作為目標，並相信ＦＴＣ會按照保護消費者和產業去解決這個問題。（ｅｎ）
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