【貿易開戰】報道指華為要求ＦＴＣ舉行聽證會，以獲重新入美資格

《經濟通通訊社２９日專訊》據外電報道，華為已要求美國聯邦貿易委員會（ＦＴＣ）舉行

聽證會，以獲重新進入美國電信市場資格。

華為向ＦＴＣ提交的文件長達６５頁，當中指責美國政府在國家安全問題上不公平地將華為

作為目標，並相信ＦＴＣ會按照保護消費者和產業去解決這個問題。（ｅｎ）

