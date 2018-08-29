【連環爆雷】西安房管局：住房租賃合同不得涉及租金貸內容

《經濟通通訊社２９日專訊》近期多家「租房貸」平台資金鏈斷裂，導致房東無收入、租客

無房住還要還貸款，影響十分惡劣。西安市住房保障和房屋管理局公布，住房租賃合同不得涉及

住房租賃租金貸款相關內容，若有必要辦理住房租賃租金貸款須按銀保監相關要求辦理。

房管局又建議住房租賃合同採用官方發布的示範文本，若租賃雙方自行擬定合同，須經過工

商部門審核備案，才可冠名「西安市房屋租賃合同」；針對「租房貸」相關問題，凡是在房屋租

賃中涉嫌違規違法的企業或個人，其行為一經查實，將嚴格依法處罰。（ｅｙ）

