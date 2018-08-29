【連環爆雷】上海部署開展Ｐ２Ｐ網貸機構合規檢查

《經濟通通訊社２９日專訊》據內媒報道，上海市互聯網金融風險專項整治工作領導小組辦

公室及上海市網貸風險專項整治聯合工作辦公室召開會議，部署啟動上海市Ｐ２Ｐ網貸機構合規

檢查相關工作，合規檢查問題清單重點圍繞１０項內容展開，包括Ｐ２Ｐ網貸機構是否堅守訊息

中介定位、是否設立資金池、是否為自身或變相為自身融資、是否對出借人實行剛性兌付、是否

發售理財產品募集資金等。（ｅｙ）

