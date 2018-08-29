【貿易開戰】阿根廷：準備向中國出口９萬噸豆油，３年來首次

《經濟通通訊社２９日專訊》阿根廷農業部周二（２８日）在聲明中稱，該國將向中國出口

豆油，是三年以來首次。聲明中透露，目前工人在港口將２﹒９萬噸豆油裝上船，另外還有兩艘

裝滿了豆油的船隻亦計劃發往中國，預計總量為９萬噸。

中國因為與美國出現貿易糾紛，對美國產大豆徵收高額關稅，影響了中國大豆庫存，因此中

國把目光投向南美農業。（ｅｙ）

