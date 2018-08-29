【ＦＯＣＵＳ】美墨達共識，北京臨「大開口」ｏｒ　ＰｌａｎＢ？

【ＦＯＣＵＳ】美國、墨西哥雙雙宣布達成新的雙邊貿易共識，刺激標普５００指數及納指

連續第三日刷新紀錄新高。冷暖不同的是，金管局周二（２８日）傍晚再承接約７８﹒５億港元

沽盤，錄亞洲時段接盤的最大規模，顯示走資加速；其中「北水」月初至今累計淨賣出２５４億

港元港股，創滬港通開通以來月度新高。港匯今早續觸及７﹒８５弱方兌換保證。

隨著加拿大周二亦加入美墨談判，並指「對話具建設性」，覆蓋每年高達１﹒２萬億美元貿

易額的北美自由自貿協議（ＮＡＦＴＡ）如置之死地而後生，勢令侵侵有更多籌碼對付中國。儘

管美墨正式貿易協定尚未公布，但從美國貿易代表辦公室（ＵＳＴＲ）透露的部分重大細節，或

能一窺中美角力的爭拗點和未來貿易戰走向。



＊涉知識產權、金融服務等多領域突破＊



由美墨加三國於１９９４年實施的北美自由貿易協議，遭特朗普炮轟為導致美國工作機會流

失、汽車產業嚴重受損。在侵侵「退出＋關稅」的雙重威脅下，美國與墨西哥經過數月談判，最

終就原協議的關鍵條款和內容做出重大修改達成共識，涉及汽車製造、知識產權、數字貿易、金

融服務、勞工權益、環境保護等。

其中，新協議將汽車零部件的區域自產率由舊ＮＡＦＴＡ的６２﹒５％提高到７５％，並要

求４０％－４５％的零部件由時薪不低於１６美元的工人生產，且使用更多本地生產的鋼材。由

於墨西哥工人平均時薪僅約３美元，此舉相當於變相保障美國汽車業。

於知識產權領域，新協議首次要求，執法機關必須在進出境所有區域禁止涉嫌盜版或偽造的

貨物；厲行禁止商業規模的假冒和盜版行為；針對包括來自國有企業的商業秘密盜竊提供廣泛保

護等。

於數字貿易領域，新協議禁止將關稅和其他歧視性措施應用於以電子方式分發的數字產品（

電子書、視頻、音樂、軟件、遊戲等）；要求確保數據可跨境傳輸，並最大限度地減少數據存儲

和處理的限制。

於金融服務領域，新協議確定締約方防止歧視美國金融服務供應商的核心義務，包括給予國

民待遇及最惠國待遇；禁止就市場准入實施某些數字限制等。

於勞工及環保領域，新協議要求墨西哥政府有效承認集體談判權，維護勞工權利；改善空氣

質量，預防和減少海洋垃圾等。



＊增華盛頓強硬立場，暗示關稅戰升級＊



上述共識的達成被視作侵侵的政治勝利，難怪白宮經濟顧問庫德洛將此稱為「Ｎｏｂｏｄｙ

ｔｈｏｕｇｈｔ ｗｅ ｃｏｕｌｄ ｄｏ ｉｔ（沒人以為我們可以做到）」。從此角度看，

亦不難理解中美為何經歷４輪談判仍未有重大進展。中國人民大學國際關係學院美國研究中心主

任時殷弘就指，中方目前認為美方的一些要求是「獅子大開口」，等於逼迫中國改變經濟制度。

不過，智庫美國企業研究所（ＡＥＩ）、投行ＩＮＧ都認為，美墨達成協議將令華盛頓對北

京的立場更為堅定，從而加大美中貿易衝突的風險。

鷹派的庫德洛最新稱，國際貿易體系處於崩潰狀態，而中國是問題的核心，無論是高關稅、

非關稅貿易壁壘、補貼，還是竊取知識產權和強制性技術轉讓。商務部長羅斯亦指，總統有興趣

看看（ｉｎｔｅｒｅｓｔｅｄ ｔｏ ｓｅｅ）新關稅將如何影響中美貿易談判，暗示關稅戰將

升級。

幾乎在宣布與墨西哥達成貿易協議的同時，美國商務部就宣布對來自中國的鑄鐵管徵收反傾

銷關稅。中美鬥法的最壞時刻未至，如本欄早前所指，港匯弱勢、北水撤出都已顯示「聰明錢」

的選擇。而美墨協議將如何提示強調「核心利益」的中國對付侵侵的「獅子大開口」？面對「堅

如磐石」的侵侵，北京會否思考Ｐｌａｎ Ｂ？拭目以待。（經濟通通訊社 俞瑾）

