《經濟通通訊社３０日專訊》歐盟負責英國脫歐事務談判的首席代表巴尼耶稱，歐盟準備提
出可在英國退出歐盟後與雙方建立前所未有的緊密關係，但不會允許任何會削弱歐盟單一市場的
事情發生。
距離英國退歐只有７個月時間，但歐盟與英國尚未達成脫歐協議。但在巴尼耶講話後，英鎊
大幅反彈，英鎊兌美元在隔夜漲逾１﹒２％，創１月２４日以來最大單日升幅，今早於亞洲時段
靠穩，現報１﹒３０２９美元。
巴尼耶表示，歐盟準備同意與英國在包括經濟、外交以及安全政策上建立緊密關係。
（ｍｎ）
30/08/2018 10:46
【脫歐之後】歐盟代提出與英國建立密切聯繫，惟不包括單一市場
《經濟通通訊社３０日專訊》歐盟負責英國脫歐事務談判的首席代表巴尼耶稱，歐盟準備提
出可在英國退出歐盟後與雙方建立前所未有的緊密關係，但不會允許任何會削弱歐盟單一市場的
事情發生。
距離英國退歐只有７個月時間，但歐盟與英國尚未達成脫歐協議。但在巴尼耶講話後，英鎊
大幅反彈，英鎊兌美元在隔夜漲逾１﹒２％，創１月２４日以來最大單日升幅，今早於亞洲時段
靠穩，現報１﹒３０２９美元。
巴尼耶表示，歐盟準備同意與英國在包括經濟、外交以及安全政策上建立緊密關係。
（ｍｎ）
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