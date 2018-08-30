【脫歐之後】歐盟代提出與英國建立密切聯繫，惟不包括單一市場

《經濟通通訊社３０日專訊》歐盟負責英國脫歐事務談判的首席代表巴尼耶稱，歐盟準備提

出可在英國退出歐盟後與雙方建立前所未有的緊密關係，但不會允許任何會削弱歐盟單一市場的

事情發生。

距離英國退歐只有７個月時間，但歐盟與英國尚未達成脫歐協議。但在巴尼耶講話後，英鎊

大幅反彈，英鎊兌美元在隔夜漲逾１﹒２％，創１月２４日以來最大單日升幅，今早於亞洲時段

靠穩，現報１﹒３０２９美元。

巴尼耶表示，歐盟準備同意與英國在包括經濟、外交以及安全政策上建立緊密關係。

（ｍｎ）

