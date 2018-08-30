《經濟通通訊社３０日專訊》美國商務部表示，總統特朗普已經簽署公告，允許針對性地放
寬對部分國家的鋼鋁配額。
特朗普此前以國家安全擔憂為由對鋼鋁進口產品分別徵收２５％及１０％的關稅。美國商務
部稱，對於美國鋼鋁生產商的產量及質量無法滿足需求的產品，企業可以申請關稅豁免。在這些
情況下，將不佔用配額，企業亦無需繳納關稅。而特朗普簽署的公告將允許放寬對南韓，巴西及
阿根廷的鋼鐵配額，以及對阿根廷的鋁配額。（ｍｎ）
30/08/2018 13:02
【貿易開戰】美商務部：特朗普批准針對性放寬對部分國家鋼鋁配額
《經濟通通訊社３０日專訊》美國商務部表示，總統特朗普已經簽署公告，允許針對性地放
寬對部分國家的鋼鋁配額。
特朗普此前以國家安全擔憂為由對鋼鋁進口產品分別徵收２５％及１０％的關稅。美國商務
部稱，對於美國鋼鋁生產商的產量及質量無法滿足需求的產品，企業可以申請關稅豁免。在這些
情況下，將不佔用配額，企業亦無需繳納關稅。而特朗普簽署的公告將允許放寬對南韓，巴西及
阿根廷的鋼鐵配額，以及對阿根廷的鋁配額。（ｍｎ）
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