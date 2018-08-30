【貿易開戰】美國向世貿投訴俄羅斯的報復性關稅違規

《經濟通通訊社３０日專訊》美國向世貿（ＷＴＯ）投訴俄羅斯，挑戰俄羅斯對美國加徵鋼

鋁進口關稅所採取的回應行動。

俄羅斯７月宣布對美國部分商品加徵關稅，旨在彌補美國關稅行動對俄羅斯企業所造成的

８７６０萬美元損失。

美國表示，俄羅斯只對美國產品徵收進口關稅，而不對其他任何國家的產品徵稅，這種做法

違反世貿規定，而稅率亦超過世貿成員國所容許的最高水平。

俄羅斯現在有６０日的爭端和解期，和解期過後，美國可以要求世貿成立一個工作組來裁決

。（ｍｎ）

