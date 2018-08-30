《經濟通通訊社３０日專訊》歐盟負責英國脫歐事務談判的首席代表巴尼耶稱，雖然歐盟的
目標是英國有序地脫歐，但仍必須對英國在無協議下脫歐作好準備。
巴尼耶表示，歐盟必須為一切做好萬全準備，包括無協議脫歐局面。目前雙方正就愛爾蘭與
北愛爾蘭邊界等核心問題進行談判，但相信仍有可能可以解決這個問題。（ｍｎ）
30/08/2018 15:38
【脫歐之後】歐盟談判代表：有需要為無協議脫歐做好準備
《經濟通通訊社３０日專訊》歐盟負責英國脫歐事務談判的首席代表巴尼耶稱，雖然歐盟的
目標是英國有序地脫歐，但仍必須對英國在無協議下脫歐作好準備。
巴尼耶表示，歐盟必須為一切做好萬全準備，包括無協議脫歐局面。目前雙方正就愛爾蘭與
北愛爾蘭邊界等核心問題進行談判，但相信仍有可能可以解決這個問題。（ｍｎ）
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