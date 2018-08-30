《經濟通通訊社３０日專訊》ＷＴ（０８４２２）宣布，預期截至２０１８年６月３０日止
年度扣除非經常性上市開支影響之除稅後淨溢利，與２０１７年度之除稅後淨溢利相比，將錄得
大幅下跌。其大幅下跌，主要由於若干客戶要求改動設計及更改工作時間表，導致相關項目的進
度減慢而令收益減少；及毛利下跌所致。
預期公司９月２４日或前後刊登業績。（ｆｆ）
30/08/2018 09:09
【企業盈警】ＷＴ（０８４２２）料年度除稅後淨溢利大跌
《經濟通通訊社３０日專訊》ＷＴ（０８４２２）宣布，預期截至２０１８年６月３０日止
年度扣除非經常性上市開支影響之除稅後淨溢利，與２０１７年度之除稅後淨溢利相比，將錄得
大幅下跌。其大幅下跌，主要由於若干客戶要求改動設計及更改工作時間表，導致相關項目的進
度減慢而令收益減少；及毛利下跌所致。
預期公司９月２４日或前後刊登業績。（ｆｆ）
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