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30/08/2018 11:35

【駐京專電】發改委：１５２項西部大開發重點工程已經完工５２項

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》發改委西部開發司巡視員肖渭明在發布會
表示，去年年底，１５２項西部大開發重點工程已經完工５２項，還有１００項在建，按照計劃
安排，全部項目將在２０２３年年底完工，完工以後西部將新增鐵路裡程８７５１公里，新增高
速公路３２１９公里，新增發電裝機１８７８萬千瓦，西部地區的基礎設施水平將進一步提升。
　　十八大以來，累計新開工西部大開發重點工程１５２項，投資總規模３﹒７５萬億元人民幣
，鐵路累計開工重點工程２３項，寧西鐵路西安至合肥段增建二線，呼和浩特至張家口鐵路，西
成高鐵、蘭渝鐵路等一批連接東西、串通南北的鐵路相繼建成。現在，從西安到成都３小時左右
，重慶、四川、陝西這三個在西部經濟總量比較大的省份實現了建成３小時交通圈的良好願望。
進出新疆、出入西藏多通道的網絡格局逐步完善。
　　民航機場累計開工重點工程１２項，投資規模１６２４億元。成都、重慶、西安、昆明等機
場改擴建工程相繼實施，基本形成了以成都、西安、重慶機場為區域樞紐，烏魯木齊、昆明機場
為門戶樞紐，支線機場為支撐的機場網絡體系。
　　水利累計開工重點工程２０項，投資規模４０４１億元。內蒙古尼爾基大型水利樞紐建成發
揮效益，雲南滇中引水、內蒙古引綽濟遼、陝西引漢濟渭等重大引調水工程穩步推進。

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