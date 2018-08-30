《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》商務部新聞發言人高峰在例行新聞發布會
上表示，今年下半年有信心維持外貿穩中向好的勢頭。
他指出，中國將提升貿易便利化的水平，在符合世貿組織規則的前提下，有針對性地出台政
策措施，維護包括在華外資企業在內的各類企業的合法權益，同時全力辦好進口博覽會，擴大進
口，更好滿足國內企業和居民生產生活的需求。
30/08/2018 16:30
【駐京專電】商務部：有信心保持下半年外貿穩中向好
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》商務部新聞發言人高峰在例行新聞發布會
上表示，今年下半年有信心維持外貿穩中向好的勢頭。
他指出，中國將提升貿易便利化的水平，在符合世貿組織規則的前提下，有針對性地出台政
策措施，維護包括在華外資企業在內的各類企業的合法權益，同時全力辦好進口博覽會，擴大進
口，更好滿足國內企業和居民生產生活的需求。
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