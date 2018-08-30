【駐京專電】商務部：自美進入中國的汽車產品稅率已高達４０％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》商務部新聞發言人高峰在例行新聞發布會

上表示，中美雙方對各自５００億美元商品加徵２５％的關稅之後，自美進入中國的相關汽車產

品的稅率已經高達４０％，並且對美國向中國出口汽車產生了一定影響。

高峰並表示，無論美方何種施壓，中國將按節奏堅定改革開放，繼續維護多邊貿易體制和貿

易自由化。雙方站在誠信基礎上的磋商才是正確的，將就下一步安排保持接觸。

