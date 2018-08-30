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30/08/2018 11:42

【上海專電】上海推智慧交通建設，將各類交通業務聚集微信平台

　　《經濟通通訊社記者林雯婕３０日上海專電》上海市公安局副局長陳臻今日在記者會上表示
，上海將抓緊建設智能交通安全管理系統，通過為交通燈加裝視頻檢視器、後台匯聚數據等方式
，根據交通流狀態進行動態、實時的精細化和優化設置。推廣行人過街提示系統，檢測行人過街
狀態，提示過往車輛讓行。使用智能提示系統，幫助交警盡快發現違法行為，在巡邏中更有目的
，提高執法效率。
　　同時，上海市交通執法要向１９００萬輛非機動車和３１００萬名行人延伸。上海市公安局
交警總隊長邢培毅指，目前電子警察設備可以捕捉非機動車和行人違規，但是布局要看預算，對
行人也將以教育為主。還將推進共享單車數字化執法試點，共享單車運營企業向公安部門開放權
限，為執法提供支撐。
　　為進一步方便市民辦理交通管理業務，公安部將推動相關業務向「線上」集成，優化「上海
交警」ＡＰＰ、「車管到家」、「快處易賠」等產品，將便民服務類ＡＰＰ統一遷移到微信平台
，實現各類交通管理業務形成聚合。
　　上海市公安局並通報，在開展交通違法行為大整治兩年半以來，全市道路交通事故數、亡人
數、傷人數分別下降了２２﹒３％、１３％、２０﹒５％，日均交通１１０警情數下降了
２３﹒８％。市區主幹高架路、核心商圈擁堵時間日均減少了１個小時以上，高峰時段公交專用
道普遍提速１倍以上。

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