【本港經濟】７月零售銷貨額升幅放緩至７﹒８％，遜預期

《經濟通通訊社３０日專訊》本港零售銷售連升１７個月。政府統計處發表的臨時估計數字

顯示，今年７月份的零售業總銷貨價值為３８９億元，按年上升７﹒８％，升幅較６月修訂估計

的１１﹒９％放緩，並較市場預估升９﹒７％遜色，為今年１月以來最低增速。與去年同期比較

，今年首７個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計上升１２﹒６％。

扣除其間價格變動後，今年７月的零售業總銷貨數量按年升５﹒９％，亦比６月修訂估計升

９﹒８％以及市場預估升７﹒５％差，為今年１月以來最慢增速。今年首七個月合計的零售業總

銷貨數量按年估計上升１１％。



＊首飾鐘表銷貨價值升近１７％＊



按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年７月按年比較，珠寶首飾、鐘

表及名貴禮物的銷貨價值上升１６﹒８％。其次為超級市場貨品（銷貨價值上升０﹒７％）；服

裝（上升３﹒４％）；藥物及化妝品（上升１２﹒７％）。另一方面，書報、文具及禮品的銷貨

價值則下跌１﹒４％。

政府發言人指出，受惠於本地消費者及訪港旅客穩健的需求，零售業銷售在７月份錄得顯著

的按年增長，儘管增速有所減慢。展望未來，勞工市場情況良好，以及訪港旅遊業持續增長，在

短期內應繼續為零售業銷售的表現帶來支持。然而，倘若外圍環境的不確定性持續或進一步增加

，現時樂觀的消費情緒往後或會有所減弱。政府會密切留意相關情況。（ｃｌ）

