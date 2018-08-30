《經濟通通訊社３０日專訊》下月期指在夜期時段開市報２８０６３點，跌５點，低水１０
１點，最新報２８００８點，跌６０點，低水１５６點，合約成交７８８２張。
Ｈ股指數下月期指，在夜期時段開市報１０９３２點，跌８點，低水３６點，最新報１０８
９２點，跌４８點，低水７６點，合約成交３８５１張。（ｃｈ）
30/08/2018 18:54
【夜期時段】下月期指現報２８００８點，跌６０點，低水１５６點
《經濟通通訊社３０日專訊》下月期指在夜期時段開市報２８０６３點，跌５點，低水１０
１點，最新報２８００８點，跌６０點，低水１５６點，合約成交７８８２張。
Ｈ股指數下月期指，在夜期時段開市報１０９３２點，跌８點，低水３６點，最新報１０８
９２點，跌４８點，低水７６點，合約成交３８５１張。（ｃｈ）
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