《經濟通通訊社３０日專訊》威鋮國際（０１００２）發盈警，預料截至７月底止年度業績
將由盈轉虧，錄得虧損不超過１０００萬元（人民幣．下同），去年同期的溢利為１３４８萬元
。
公司解釋，業績轉虧主要由於聯營公司虧損增加、收入減少逾１０％，以及生產原材料成本
增加、市場競爭激烈等因素，令毛利及毛利率減少。（ｃｈ）
30/08/2018 18:15
【企業盈警】威鋮國際（１００２）料年度業績轉虧，蝕最多千萬元
《經濟通通訊社３０日專訊》威鋮國際（０１００２）發盈警，預料截至７月底止年度業績
將由盈轉虧，錄得虧損不超過１０００萬元（人民幣．下同），去年同期的溢利為１３４８萬元
。
公司解釋，業績轉虧主要由於聯營公司虧損增加、收入減少逾１０％，以及生產原材料成本
增加、市場競爭激烈等因素，令毛利及毛利率減少。（ｃｈ）
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